İstanbullular YSK’nın Gerekçeli Kararıyla İlgili Ne Düşünüyor?

Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin iptaline ilişkin 4’e karşı 7 üyenin oy çokluğuyla aldığı kararın gerekçesini Çarşamba günü açıkladı. Peki İstanbullu seçmen YSK’nın açıkladığı iptal gerekçesiyle ilgili ne düşünüyor? VOA Türkçe seçmenlere sordu. İstanbul’da bir devlet okulunda Öğretmen olarak görev yapan Ayşen Ünlü, daha önceki seçimlerde görev aldığını belirterek sandıkta bütün partilerin üyelerinin olduğunu ve bu sebeple herhangi bir usulsüzlüğün yapılmasının mümkün olmadığını söyledi. YSK’nın kararının gelecekleriyle ilgili bir güvensizlik oluşturduğunu kaydeden öğretmen Ünlü, “YSK’ ya karşı güven sıfır. Ülkeye olan güven sıfır. Bu sonuç insanlara, çalışma ortamımıza ve mahallemize olan güvenimizi bitirdi. Bundan sonraki seçimde ne olur bilmiyorum ama bunun onarılması hiç kolay olmayacak” diye konuştu. YSK’nın seçim konusunda en yetkili merci olduğunu söyleyen Arif Sağlam, YSK’da görev alan insanların sıradan insanlar olmadığını ve hukuki alanda kendilerini yetiştirmiş insanlar olduklarına dikkat çekti. İnsanların hadlerini bilmeleri gerektiğini söyleyen Sağlam, hukuktan anlamayan insanların en azından verilen karara saygı duymaları gerektiğini belirtti.

Emekli İmam Balsever, YSK kararının sadece 31 Mart yerel seçimleri değil, 17 yıldır yapılan bütün seçimlerin kendisinde manipülasyonla kazanıldığı hissiyatı oluşturduğunu söyledi. Balsever, “Bu durumdan bir Türkiyeli olarak utanç duyuyorum. Eğer demokratik kanallar kapatılıyorsa, seçme ve seçilme hakkına da müdahale ediliyorsa bu ülkemiz için korkunç bir durumdur” dedi. Emekli Yusuf Dinçer, YSK kararının kendisini tatmin ettiğini söyleyerek, “Dürüstçe konuşmak gerekirse 31 Mart’ta oylar çalındı. Bundan sonra sandık kurullarına dışarıdan sandık kurulu başkanları görevli olarak atanamayacak. YSK’nın anayasal kanunlara göre sandıklarda kamu görevlilerini ataması bence de daha mantıklı” diye konuştu. Hukuk fakültesi 3. Sınıf öğrencisi Rumet Hepözdemir, kullandığı 4 oydan sadece İBB oyunun iptal edilmesini mantığının almadığını söyledi. Daha önceki seçimlerde YSK tarafından görevlendirildiğini belirten Hepözdemir, kurulun yaptığı atamalardan dolayı seçmenlerin cezalandırılamayacağını sözlerine ekledi.