HABER

İstanbullulara eski dönemlerin eğlencesi ’Retro Lunapark’

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 11:56 | Son Güncelleme

60’lardan 90’lara özlenen yılların eğlencesi lunapark, tüm dönem özellikleri ile Akasya’da yeninden hayat bulacak.

İstanbullulara eski dönemlerin eğlencesi ’Retro Lunapark’

60’lardan 90’lara özlenen yılların eğlencesi lunapark, tüm dönem özellikleri ile Akasya’da yeninden hayat bulacak. Retro Lunapark’ta 2-12 yaş grubu çocuklar eğlenceli vakit geçirirken, yetişkinlerin de tüm çocukluk hatıraları canlanacak.

60’lardan 90’lara özlenen yılların eğlencesi lunapark, tüm dönem özellikleri ile Akasya’da yeninden hayat bulacak. Central Park’ta açılan Retro Lunapark, 2-12 yaş grubu çocukların yüzünü güldürecek. Yapılan bilgilendirmede; 10 farklı oyuncağın yer aldığı Retro Lunapark’ta en popüler oyuncaklar; çarpışan otomobil, dönme dolap, heyecan dolu gondol, sekolin ve uçan filler olacak. Ayrıca; çocuklar lunaparkların vazgeçilmezi oyun çadırında da sürpriz hediyeli oyunlar düzenlenecek.
Dönem tonları kırmızı, sarı, pembe ve yeşilin hakim olduğu alanda patlamış mısırdan buz tatlısına, pamuk şekerden horoz ve gökkuşağı şekerine kadar birbirinden farklı lezzetler de retro ruhunu hissettirecek. Çocuklar kadar ruhu hiç yaşlanmayan ebeveynlere da hitap eden Retro Lunapark, yazı İstanbul’da geçirecek ailelere alternatif eğlence imkanı sunacak.

Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'Sokak ortasında öldürdü! 'Eşime laf attı'
Küçükçekmece'de gündüz keşif, gece hırsızlık yapan şüpheliler kameradaKüçükçekmece'de gündüz keşif, gece hırsızlık yapan şüpheliler kamerada
Yayıncılıkta üst lige taşıyan cazibe merkezi olacakYayıncılıkta üst lige taşıyan cazibe merkezi olacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Beşiktaş 4 ismi bitirdi, 4'ü de yolda!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Ve F.Bahçe transferi bitirdi!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Yunanistan harekete geçti! 300 milyar Euro istiyorlar!

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

Çok geç kaldılar! Mesaj sonrası olay yerine koştular ama...

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Kısa Bayram mesajları 2019: Ramazan bayramı için kısa ve öz en güzel mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Komik bayram mesajları: Ramazan Bayramını yakınlarınızı güldürerek kutlayın

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Sahillerin cankurtaran 'Deniz Kızı'

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza! Tır ile çarpışan otomobil alev alev yandı

Tekirdağ Çorlu'da korkunç kaza!

Bakan Akar'dan net mesaj: Tüm inlerine girilecek

Akar noktayı koydu: O bölgeden çıkmayacağız

Pençe Harekatı'nda son durum! Bakanlık öldürülen terörist sayısını açıkladı

Teröristlere bir darbe daha! Sayı artıyor

Ege Denizi'nde korkutan deprem!

Ege Denizi'nde deprem! Kandilli duyurdu

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

Yaktıkları sigara faciaya neden oluyordu!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.