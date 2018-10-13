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İSTANBULLULARA GÖKKUŞAĞI SÜRPRİZİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 10:44 | Son Güncelleme

  İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.  İstanbul'da yer yer yağış etkili oluyorı.

Haber-Kamera : Alper KORKMAZ /İSTANBUL , (DHA)

İstanbul'da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

İstanbul'da yer yer yağış etkili oluyorı. Sabah saatlerinde Avrupa yakasında beliren gökkuşağı İstanbullulara sürpriz yaptı. Kısa süreliğine gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan gökkuşağı daha sonra kayboldu.

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