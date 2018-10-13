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İstanbullulara gökkuşağı sürprizi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2018 11:00 | Son Güncelleme

 - İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.  İstanbul'da yer yer yağış etkili oluyorı.

İstanbullulara gökkuşağı sürprizi

Alper KORKMAZ /İSTANBUL , (DHA) - İSTANBUL'da sabah saatlerinde yağan yağmurun ardından beliren gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.
İstanbul'da yer yer yağış etkili oluyorı. Sabah saatlerinde Avrupa yakasında beliren gökkuşağı İstanbullulara sürpriz yaptı. Kısa süreliğine gökyüzünde renkli görüntüler oluşturan gökkuşağı daha sonra kayboldu.

(FOTOĞRAF)

İstanbullulara gökkuşağı sürpriziİstanbullulara gökkuşağı sürprizi

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