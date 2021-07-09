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  4. İstanbullulara müjde! Avrasya Tüneli çıkışındaki trafik sorunu çözüldü

İstanbullulara müjde! Avrasya Tüneli çıkışındaki trafik sorunu çözüldü

09.07.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sürücülerin 2016 yılından bu yana çözüm bekledikleri Avrasya Tüneli Avrupa çıkışındaki trafik sorununu gideren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), tünelin Avrupa çıkışına bir bağlantı yolu yaptı.

İstanbul’da 2016’dan bu yana milyonlarca sürücünün kullandığı Avrasya Tüneli’nin Avrupa çıkışındaki trafik sıkışıklığı giderildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), o yolda yaptığı geometrik düzenlemeyle trafiğe bir düzen getirdi. Sürücülerin, yıllardır yetkililerden talep ettiği çözüm sağlanmış oldu.

ÇÖZÜM BAĞLANTI YOLUYLA SAĞLANDI

İBB Avrupa Yakası Yol Bakım Müdürlüğü, yapılan incelemeler sonucunda tünelin Avrupa çıkışında bağlantı yolu eksikliği olduğunu saptadı. Aksaray ve Sirkeci’den gelen yol, Avrasya Çıkış Tüneli’ne yapılan bağlantı kolu ile Bakırköy-Florya istikameti ile birleştirildi. İnşa edilen transit yol ile Samatya’daki trafik sıkışıklığının giderilmesi amaçlandı.

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3 BİN 250 TON ASFALT DÖKÜLDÜ

Yapılan geometrik düzenlemeyle tünelin Avrasya çıkışına bağlantı kolu yapıldı. Projenin gerçekleştirilmesi için 3 bin 250 ton asfalt döküldü. Yaklaşık 300 metretüllük bir yağmursuyu ve 900 metretüllük bir oto-korkuluk imalatı yapıldı.

SAMATYA KİLİT OLMAKTAN KURTULACAK

Bilindiği üzere Avrasya Tüneli inşa edilirken Sirkeci ve Aksaray’dan gelen trafiğin bağlantısı, Samatya Alt Geçidi’nde yapılıyordu. Bu durum, Samatya’da trafik yoğunluğunu arttırıyordu. Bu güzergâhta meydana gelen yoğunlaşma ise Yenikapı’ya kadar araç trafiğinin tıkanmasına neden oluyordu.

HEM ÇEVRE HEM EKONOMİ

Bağlantı yolunun hizmete alınması, sadece sürücülerin trafikte kaldıkları ortalama sürenin düşmesine neden olmayacak. Aynı zamanda araçların daha az yakıt tüketimini ve havaya salınan kirli gazların azalmasına da neden olacak. Çevre ve ekonomiye katkı sağlayacak. Bu güzergahı kullanan sürücülerin trafik stresi belli oranda hafifleyecek. Ayrıca trafikten kaynaklanan gürültü kirliliği de bu güzergah boyunca düşme gösterecek.

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Anahtar Kelimeler:
İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
yolun her daim açık olsun başkanım
yaparsa ekrem başkan yapar.
2023 BAŞKAN SAYIN EKREM İMAMOĞLU ADAMIN KRALISIN EKREM BAŞKAN

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