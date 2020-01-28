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İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2020 07:55 | Son Güncelleme

İstanbul'da metrodan sonra, Şehir Hatları'nda çalışan vapurlar da 24 saat hizmet vermeye başlayacak. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, konuya ilişkin İBB Meclisi'nden karar beklediklerini belirterek "Karardan sonra boğazda da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.

İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

Adalar'da Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün bir çalıştay düzenlendiğini ve çalıştayın sonunda ring seferi olarak Adalar'a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını hatırlatan Dedetaş, Boğaz Hatları'nda da bu kapsamda çalışmaların başladığını açıkladı.

Dedetaş, konuya ilişkin meclisten karar beklediklerine belirtirken, "Karardan sonra boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.

ELEKTRİKLİ TEKNE PLANI

Dedetaş, denizde elektrikli araçları kullanıma sunmayı da planladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu konuda, yurt dışındaki örneklerinden geride kaldık. Biz de kağıt üstünde projelendirmesi ve projenin fizibilitesi çalışmalarına başladık. Elektrikli tekne konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da üzerinde durduğu konulardan biri. Bakanlığın yaptığı projelerde Şehir Hatları koordinasyonu üstlendi. Elektrikli tekneler, yakıt maliyeti olmadığı için ekonomimize ve çevreye olumlu yansıyacak."

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Anahtar Kelimeler:
Vapur Seferleri Şehir Hatları

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