İstanbullulara vapur seferleri müjdesi

Adalar'da Toplu Ulaşım Müdürlüğü'nün bir çalıştay düzenlendiğini ve çalıştayın sonunda ring seferi olarak Adalar'a 24 saat hizmet verilmeye başlandığını hatırlatan Dedetaş, Boğaz Hatları'nda da bu kapsamda çalışmaların başladığını açıkladı.

Dedetaş, konuya ilişkin meclisten karar beklediklerine belirtirken, "Karardan sonra boğaz tarafında da 24 saat çalışan bir sistem uygulayacağız" dedi.

Şehir Hatları vapurlarımız entegre bir şekilde 24 saat vapur seferine geçiyor. İstanbul'da deniz ulaşımı arttırılacak, elektrikli vapurlar da kullanılacak. Haliç Tersanesi de halka açılacak. pic.twitter.com/pSAmE6LwvE — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) January 27, 2020

ELEKTRİKLİ TEKNE PLANI



Dedetaş, denizde elektrikli araçları kullanıma sunmayı da planladıklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"Bu konuda, yurt dışındaki örneklerinden geride kaldık. Biz de kağıt üstünde projelendirmesi ve projenin fizibilitesi çalışmalarına başladık. Elektrikli tekne konusu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın da üzerinde durduğu konulardan biri. Bakanlığın yaptığı projelerde Şehir Hatları koordinasyonu üstlendi. Elektrikli tekneler, yakıt maliyeti olmadığı için ekonomimize ve çevreye olumlu yansıyacak."

