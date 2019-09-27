HABER

İstanbullular'da deprem korkusu

27.09.2019 09:43 | Son Güncelleme

İstanbul’da perşembe günü meydana gelen depremin ardından birçok ilçede vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi.

TSİ 23:20'de 3.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.İstanbul'da dün Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.7, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘na (AFAD) göre ise 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında korku ve endişeye neden oldu. Beyoğlu, Sultangazi, Kasımpaşa ve Halkalı'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi. TSİ 23:20'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu depremin de Silivri açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi dün gece yarısından itibarın 59 artçı sarsıntının meydana geldiğini, bunlardan 12'sinin Marmara Denizi dışında olduğunu belirtti.

İTÜ'den deprem açıklaması: Durum kritik

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Marmara Fayı üzerine üniversitede uzun yıllardır uluslararası araştırmalar yürüten Prof. Dr. A.M. Celal Şengör, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. M. Sinan Özeren ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş'un değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada son iki günde meydana gelen iki depremin (4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki) tam kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olmasının durumun kritikliğine işaret ettiği belirtildi. Açıklamada bu durum şöyle açıklandı:

"Deniz tabanında yapılan jeoloji, jeodezi ve sismoloji çalışmaları Kumburgaz fayının çok uzun bir süredir kırılmadığı, kilitli olduğu ve Marmara Denizi'nde olması beklenen depremin üzerinde olacağı düşünülen fay segmentidir. Son iki günde meydana gelen 4.6 ve 5.7 büyüklüğündeki iki depremin tam kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olması durumun kritikliğine işaret etmektedir. Sismoloji verilerine dayanarak, söz konusu iki deprem ve bunların arasında gerçekleşen artçıların tamamının, aynı mekanik kırılma süreci kapsamında gerçekleştiği sonucuna varılmıştır. Bilimsel göstergelere dayanarak, mevcut sismik aktivitenin dikkatle takip edilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması yönünde hareket edilmelidir."

Valilikten sosyal medya uyarısı

İstanbul Valiliği, sosyal medyada deprem için yapılan asılsız paylaşımlar konusunda vatandaşları uyardı. Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve özellikle WhatsApp gruplarında dolaşan depreme ilişkin asılsız bilgi ve ses kayıtlarına kesinlikle itibar etmeyiniz. Resmi makamlarca gerekli açıklamalar yapılmaktadır. Asılsız paylaşımlarda bulunanlar hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır" denildi.

DHA / HT,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNER Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar Katlarken aman dikkat! Değişimi bile 600 dolar
ABD: Esad rejimi İdlib'de kimyasal silah kullandıABD: Esad rejimi İdlib'de kimyasal silah kullandı
Trump'a büyük şok! CIA yakaladı iddiasıTrump'a büyük şok! CIA yakaladı iddiası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

İstanbul'da gece yarısı bir deprem daha!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Türk Telekom'dan yeni açıklama

Türk Telekom'dan yeni açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Trump kürsüden İran'a resti çekti

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

Trump'tan büyük sürpriz! Kimse bunu beklemiyordu

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

İlk kez 'savaş nedeni' ifadesi kullanıldı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Greta Thunberg neden Türkiye’yi BM’ye şikayet etti?

Yunanistan Başbakanı'ndan Erdoğan'a ilişkin 'açık görüşme' açıklaması

Miçotakis'ten Erdoğan'a ilişkin 'açık görüşme' açıklaması

ABD: Esad rejimi İdlib'de kimyasal silah kullandı

ABD: Esad rejimi İdlib'de kimyasal silah kullandı

Trump'a büyük şok! CIA yakaladı iddiası

Trump'a büyük şok! CIA yakaladı iddiası

Somali'de bombalı saldırı

Türkiye Maarif Vakfı aracına bombalı saldırı

Son dakika: Eski Fransa Cumhurbaşkanı Jacques Chirac hayatını kaybetti! Jacques Chirac kimdir?

Fransa'nın eski lideri hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.