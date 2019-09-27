İstanbullular'da deprem korkusu

TSİ 23:20'de 3.9 büyüklüğünde yeni bir deprem daha meydana geldi.İstanbul'da dün Kandilli Rasathanesi'ne göre 5.7, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı‘na (AFAD) göre ise 5.8 büyüklüğündeki deprem vatandaşlar arasında korku ve endişeye neden oldu. Beyoğlu, Sultangazi, Kasımpaşa ve Halkalı'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede vatandaşlar geceyi parklarda geçirdi. TSİ 23:20'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), bu depremin de Silivri açıklarında deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi dün gece yarısından itibarın 59 artçı sarsıntının meydana geldiğini, bunlardan 12'sinin Marmara Denizi dışında olduğunu belirtti.

İTÜ'den deprem açıklaması: Durum kritik

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) perşembe günü öğle saatlerinde meydana gelen depremle ilgili açıklama yaptı. Marmara Fayı üzerine üniversitede uzun yıllardır uluslararası araştırmalar yürüten Prof. Dr. A.M. Celal Şengör, İTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ziyadin Çakır, Prof. Dr. M. Sinan Özeren ve Dr. Öğr. Üyesi Gülsen Uçarkuş'un değerlendirmeleri kamuoyuyla paylaşıldı. Açıklamada son iki günde meydana gelen iki depremin (4.6 ve 5.8 büyüklüğündeki) tam kilitli Kumburgaz fay segmentinin uç noktasında olmasının durumun kritikliğine işaret ettiği belirtildi. Açıklamada bu durum şöyle açıklandı: