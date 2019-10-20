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İstanbullulardan "sahilde mangal yasağı" değerlendirmeleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 12:34 | Son Güncelleme

ÖZELLİKLE hafta sonu vatandaşlar, mangal yapmak için sahilleri tercih ediyor.

İstanbullulardan "sahilde mangal yasağı" değerlendirmeleri

Beyza Nur GÜLER-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) ÖZELLİKLE hafta sonu vatandaşlar, mangal yapmak için sahilleri tercih ediyor. İBB başkanı Ekrem İmamoğlu, "Sahillerde mangal yakılmasının doğru bir iş olmadığı konusunda benim de görüşüm var zaten. Beylikdüzü'nde yasaklamış, sahili kurtarmıştık. İstanbul genelinde buna bakacağız. Öyle bir şey yok. Bir mangal yerinde yanmıyor yani. Yandığı zaman şöyle 200 metreyi etkiliyor" açıklamasında bulunmuştu. Kimi vatandaş sahillerde mangal yakmanın yasaklanması gerektiğini savunurken, bazı vatandaşlar ise mangal yapmak için en uygun yerlerin sahiller olduğunu savunuyor. Sahillerde mangal yakmanın yasaklanıp yasaklanmayacağı ise merak konusu.

“BÖYLE BİR YERDE YAPILMIYORSA NEREDE YAPACAĞIZ”

Hafta sonunu değerlendirmek için Zeytinburnu sahilinde mangal yapmayı tercih ettiğini söyleyen Recep Kenar, “Böyle bir yerde yapılmıyorsa biz nerede yapacağız? Yapacağımız yer neresi? Onu düşünmeleri lazım. Yasaktan önce onu ayarlasınlar ona göre yasaklasınlar. Yeşil alan lazım” şeklinde konuştu.

Sahillerde mangalı yasaklamak yerine vatandaşların mangal yapması için belirli alanların oluşturulması gerektiğini savunan, sahile mangal yapmaya gelen Erdem İnal da , "Yer yer doğru bir karar olabilir ama her yer için aynı kararı uygulamak olmaz. Sonuçta insanların hafta sonları veya izin günlerinde veya bizim sınıfımızdaki insanların yapabileceği tek eğlence mangaldır yani. Bunun da yasaklanması bir yerde doğru, bir yerde değil. Çünkü ben 42 yaşındayım. 42 yıldır Zeytinburnu'nda oturuyorum. Cumartesi ve Pazar buraya geliyorum. Gerçekten çöplük dolu oluyor burası. İnsan gibi yaşadıktan sonra bence hiçbir şeyin yasaklanmasına gerek yok. Ya da bunun için belirli alanlar yapılabilir. Çimlerin üzerinde değil de buraya sabit bir şekilde mangal yapılabilir. Sadece orada yakmalarına izin verilebilir. Bu şekilde bir uygulama olursa güzel olabilir ama tamamen yasaklanması olmasa daha iyi olur yani” dedi.

Zeytinburnu sahilinde mangal yapan Tayfun Kaplan, “Bizim kültürümüz bu. Hafta sonları gelip burada kafa dağıtıyoruz. Çoluk çocuk eğleniyoruz. Başka çıkabilecek bir yerimiz yok. Atıyorum tatile gidemiyoruz. Nereye gideceğiz? Mecburen sahile geliyoruz” ifadelerini kullandı.

“KOKUSU AYRI KİRLİLİĞİ AYRI BİR DERT”

Sahillerde mangalın yasaklanmasının doğru olacağını savunan Emine Karaşen ise "Doğru bir karar bence. Yapılmasın ızgara sahillerde. Temiz bırakmıyorlar. Ben yürüyüş yaparken rahatsız oluyorum. Kokusundan, dumanından sonra pisliğini bırakıyorlar ondan rahatsız oluyorum. Doğru bir karar bence” şeklinde konuştu.

Zeytinburnu sahilindeki duman ve kötü kokudan rahatsız olduğunu ifade eden Hasan Göksu, “Yasaklansın çünkü hiç hoş bir şey değil. Milleti rahatsız ediyorlar. Kokusu ayrı bir dert, kirliliği ayrı bir dert. Ben yasaklanmasından tarafım. Çimenlerin üzerinde mangal yapıyorlar, kömürlerini atıyorlar. Yedikleri atıklarını atıyorlar. Her taraf leş gibi oluyor” dedi.

(FOTOĞRAF)

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