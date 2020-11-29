İstanbulluları 11 yıldır yönlendiren sesin sahibi konuştu

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında ücret ödemesini temassız bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan İstanbulkart, 2009 yılında kullanıma sunuldu. Milyonlarca kullanıcı için de İstanbul'un birçok yerine "İstanbulkart bakiye yükleme cihazı" yerleştirildi. Metrobüs durakları ve metro istasyonları başta olmak üzere yüzlerce noktada yer alan bakiye yükleme cihazlarıyla İstanbullular akıllı kartlarına kolayca bakiye yükleyebiliyor. İstanbulkart bakiye yükleme cihazları, seslendirme yöntemiyle kullanıcılarını yönlendiriyor. 11 yıldır İstanbulluların kulaklarında aşina olan o sesin sahibi de spiker ve seslendirme sanatçısı Funda Eskin.

"ÇOK ÖZEL BİR ŞEY"

İstanbul'un her yerinde yankılanan sesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Eskin, "23 yıllık spikerim, 16 yıldır da seslendirme sanatçısıyım. Artık mikrofon oyuncusu olarak da adlandırılıyoruz. Çeşitli televizyon kanalları ve radyolarda spikerlik, haber editörlüğü, haber müdürlüğü yaptım. Seslendirme son zamanlarda bütün zamanımı alıyor. Çok özel bir iş yapıyoruz. İstanbulkart maceram 2009'da başladı. Çalıştığım stüdyoda 'Çeşitli dillerde demo alacağız' dediler. Ben Türkçe ve İngilizce demolara girdim, ikisine de ben seçilmişim. O zamanlar benim özel aracım vardı toplu ulaşımı hiç kullanmıyordum. Arkadaşlarım bana 'Senin sesini duyuyoruz metrolarda' dediler. Bu bana sık sık gelmeye başladığı için gidip dinleyeceğim dedim. Bir baktım benim, burada kullanılıyormuş. Sonra ben de gide gele sesimi duymaya başladım, çok özel bir şey" dedi.