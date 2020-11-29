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İstanbulluları 11 yıldır yönlendiren sesin sahibi konuştu

29.11.2020 11:04 | Son Güncelleme:
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İstanbulluları 11 yıldır yönlendiren sesin sahibi konuştu

İstanbul'da milyonlarca kişinin 2009 yılından beri kullandığı İstanbulkart'ın bakiye yükleme cihazlarındaki yönlendirmeleri yapan Funda Eskin, sesinin İstanbul'un her yerinde yankılanmasını "çok özel bir şey" olarak nitelendiriyor. Spiker ve seslendirme sanatçısı Eskin, "Sizi bilmiyorlar ama sesiniz orada. Bazen yanlarında onlarla birlikte kart dolumu yapıyorum" dedi.

İstanbul'da toplu taşıma araçlarında ücret ödemesini temassız bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan İstanbulkart, 2009 yılında kullanıma sunuldu. Milyonlarca kullanıcı için de İstanbul'un birçok yerine "İstanbulkart bakiye yükleme cihazı" yerleştirildi. Metrobüs durakları ve metro istasyonları başta olmak üzere yüzlerce noktada yer alan bakiye yükleme cihazlarıyla İstanbullular akıllı kartlarına kolayca bakiye yükleyebiliyor. İstanbulkart bakiye yükleme cihazları, seslendirme yöntemiyle kullanıcılarını yönlendiriyor. 11 yıldır İstanbulluların kulaklarında aşina olan o sesin sahibi de spiker ve seslendirme sanatçısı Funda Eskin.

"ÇOK ÖZEL BİR ŞEY"

İstanbul'un her yerinde yankılanan sesinin kendisini mutlu ettiğini söyleyen Eskin, "23 yıllık spikerim, 16 yıldır da seslendirme sanatçısıyım. Artık mikrofon oyuncusu olarak da adlandırılıyoruz. Çeşitli televizyon kanalları ve radyolarda spikerlik, haber editörlüğü, haber müdürlüğü yaptım. Seslendirme son zamanlarda bütün zamanımı alıyor. Çok özel bir iş yapıyoruz. İstanbulkart maceram 2009'da başladı. Çalıştığım stüdyoda 'Çeşitli dillerde demo alacağız' dediler. Ben Türkçe ve İngilizce demolara girdim, ikisine de ben seçilmişim. O zamanlar benim özel aracım vardı toplu ulaşımı hiç kullanmıyordum. Arkadaşlarım bana 'Senin sesini duyuyoruz metrolarda' dediler. Bu bana sık sık gelmeye başladığı için gidip dinleyeceğim dedim. Bir baktım benim, burada kullanılıyormuş. Sonra ben de gide gele sesimi duymaya başladım, çok özel bir şey" dedi.

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"SİZİ BİLMİYORLAR AMA SESİNİZ ORADA"

Toplu taşımada kendi sesini duyarak İstanbulkartına bakiye yüklediğini söyleyen Funda Eskin, İstanbulkart dışında İstanbul'un farklı yerlerinde de sesinin yer aldığını belirtti. Eskin, "İnsanları yönlendiriyorsunuz, sesiniz her yerde yankılanıyor. Sizi bilmiyorlar ama sesiniz orada. Bazen yanlarında onlarla birlikte kart dolumu yapıyorum. Özellikle belirtmek istiyorum, turnikelerden geçerken çıkan 'yetersiz bakiye' sesi ben değilim. Bildiğim kadarıyla 15 milyona yakın İstanbulkart abonesi varmış. İstanbul'da birçok yerde asansörlerde, kamu kuruluşlarında, bankaların telefon hattında da sesim var. En azından insanlar için bir şey yapabiliyorum ne mutlu bana." dedi.

DHA

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