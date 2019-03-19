HABER

İstanbulluları sevindiren "Hızır" bu kez Suriye'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 12:22 | Son Güncelleme

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, bu kez terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyindeki ailelere yardım ulaştırdı

KİLİS (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde de yardım dağıttı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin kuzeyi, iç savaştan kaçan milyonlarca kişiye ev sahipliği yapıyor.

Şam’dan, Halep’ten Hama’dan ve Suriye’nin dört bir tarafından güvenli bölgeye gelen Suriyeliler, çadırlarda ya da yıkılmaya yüz tutan evlerde zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ayakta kalan bölgedeki halka, bu kez İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever destek verdi.

Azez, Çobanbey ve Afrin’de zor şartlar altında yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar bırakıldı.

Genellikle yetim, kimsesiz ve savaş gazisi bulunan ailelere bırakılan zarfları gören Suriyeliler, şaşkınlıklarını ve mutluluklarını gizleyemedi.

- Bölge halkından Türkiye'ye teşekkür

Evinin önüne zarf bırakılan Suriyelilerden Afrin'in Kastel Cindo köyünde yaşayan 85 yaşındaki Hatice Cindo, yaptığı açıklamada, geçen yıl eşinin vefat ettiğini söyledi.

Yalnız yaşadığını anlatan Cindo, "Bu bölgede yıllardır acı çekiyoruz. Kimsemiz yok. Yardımı yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Azez’de zeytin ağaçları altındaki çadırlarda yaşayan Suriyelilerden Mahmut Abdullah da zarfın kim tarafından bırakıldığının bilinmediğini belirterek, şunları söyledi:

"İsmini bilmediğimiz bu hayırseverden Allah razı olsun. Burada hepimizin kayıpları var. Evsiz, barksız kaldık. Kimsesiz de kaldığımızı düşünüyorduk ama Türkiye hayırseverler bize kimsesiz olmadığımızı gösterdi. Tüm Türkiye’deki kardeşlerimize teşekkür ediyoruz."

İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerindeki bazı mahallelerdeki ihtiyaç sahiplerinin evlerinin önüne siyah takım elbiseli kişilerce içerisinde para bulunan zarf bırakılmış, vatandaşlar hayırsever kişiyi "Hızır" diye nitelendirmişti.

Herkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyorHerkes bunu bekliyordu! Satışa çıkıyor
Çimento Tasarım Yarışması’nda proje teslimleri başladıÇimento Tasarım Yarışması’nda proje teslimleri başladı
Dövüştürülen horozlar korumaya alındıDövüştürülen horozlar korumaya alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
hayırsever Hızır iç savaş Kilis Suriye yardım Zarf

En Çok Okunan Haberler

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Nihat Zeybekci son anket sonuçlarını açıkladı!

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

G.Saray maçının VAR konuşması ortaya çıktı!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşattı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Dövüştürülen horozlar korumaya alındı

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Aksaray'da indirimli halı izdihamı!

Motosiklette rubik küpü çözen genç, gözaltına alındı: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Motosiklette rubik küpü çözen genç: 'Fenomen olmak için yaptım.'

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

Herkes onu görmek için geliyor! Bir ilçe bunu konuşuyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.