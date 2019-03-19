KİLİS (AA) - İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever, terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin kuzeyinde de yardım dağıttı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla terör örgütlerinden temizlenen Suriye’nin kuzeyi, iç savaştan kaçan milyonlarca kişiye ev sahipliği yapıyor.

Şam’dan, Halep’ten Hama’dan ve Suriye’nin dört bir tarafından güvenli bölgeye gelen Suriyeliler, çadırlarda ya da yıkılmaya yüz tutan evlerde zor şartlar altında hayat mücadelesi veriyor.

Türkiye’deki sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle ayakta kalan bölgedeki halka, bu kez İstanbul'un Beyoğlu ve Başakşehir ilçelerinde yardıma muhtaç pek çok kişinin kapısına zarf bırakan ve mahalle sakinlerinin 'Hızır' adını verdiği hayırsever destek verdi.

Azez, Çobanbey ve Afrin’de zor şartlar altında yaşayan yüzlerce ailenin kapısına, içinde bir miktar para bulunan zarflar bırakıldı.