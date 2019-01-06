HABER

İstanbulluların kar keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2019 18:17 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da  Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden Aydos tepesini  karla kaplı olarak gören vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinden Aydos tepesini karla kaplı olarak gören vatandaşlar, karın keyfini doyasıya yaşadı.

Anadolu Yakası'nın yüksek yerlerinden biri olan Kartal Aydos Tepesi'nin karla kaplı olduğunu gören vatandaşlar, aileleriyle birlikte buraya akın etti. Kimileri çocuklarıyla birlikte kartopu oynarken, kimileri ise kardan adam yaptı. Bazı vatandaşlar ise, karda sucuk yemenin tadını çıkardı. Eşi ve çocuğuyla Aydos Tepesi'ne gelen bir kişi, “Yıllardır doğru düzgün bir kar yağmadı. Karın özlemini İstanbullular olarak çekiyoruz. İstanbul'un en yüksek tepesi de bilindiği gibi Aydos Tepesi olduğu için. Aydos'un eteklerinde oturuyoruz zaten, Kurtköy'de. Buranın güzel manzarasını gördükten sonra ailecek buraya çıkıp hava alalım dedik. Çoluk çocuk geldik buraya kartopu oynuyoruz. Keyfini çıkartıyoruz karın." dedi.

PARTNERHastalığını duyunca çok şaşıracaksınız!Hastalığını duyunca çok şaşıracaksınız!
Paralı poşeti protesto için markete eşekle geldiler (2)Paralı poşeti protesto için markete eşekle geldiler (2)
Hamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdiHamsi Festivali, Bodrum'daki Karadenizliler'i bir araya getirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

AK Parti Belediye Başkan adayı hayatını kaybetti

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

Firmalar 3 liraya sigara satabilecek!

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

'Enişteyle' yasak aşk pahalıya patladı! Kararla şoke oldu

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Otobüsün sağa sola gittiğini fark eden hostes çığlığı bastı

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Türk futbol tarihine geçecek teklif!

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

Sevişme sahneleriyle olay olmuştu! Samimi açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Aracına kasko yaptırmayanlar dikkat!

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Köpeklerin saldırısında hayatını kaybetmişti! Cenazede gerginlik

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Bu iki güne dikkat

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Çok sert sözlerle yüklendi: İhanet...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AKOM'dan İstanbul için kar açıklaması

AKOM uyardı! İstanbul'a kar geliyor

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Yerel seçimlere günler kala çarpıcı iddia!

Cumhurbaşkanlığı'ndan ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

ABD'nin Suriye açıklamasına çok sert yanıt: Akıl dışı

Uludağ doldu taştı!

Uludağ doldu taştı!

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

İstanbul'dan bu fotoğraflar dünyaya geçildi

Ekrem İmamoğlu Binali Yıldırım ile telefonda ne görüştü? İşte görüşmenin detayları...

Yerel seçimlere günler kala çok konuşulacak telefon görüşmesi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.