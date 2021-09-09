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  4. İstanbullunun trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60’ı gördü

İstanbullunun trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60’ı gördü

09.09.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da erken saatlerden itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü.

İstanbullunun trafik çilesi başladı! Yoğunluk yüzde 60’ı gördü

İstanbul’da trafik yoğunluğu erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Edirne istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. İBB trafik haritasına göre saat 08.00 itibarıyla yoğunluk yüzde 60 olarak ölçüldü. Köprüye çıkışları sağlayan ana artellerde de yoğunluk olduğu gözlemlendi.

Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen dakikalarda ise yoğunluğun giderek artması bekleniyor.

Öte yandan oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

(İHA)

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İstanbul
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