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"İstanbulname" Antalya DOB sahnesinde

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2018 23:59 | Son Güncelleme

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından sezon prömiyeri yapılan "İstanbulname" adlı operet sanatseverlerden ilgi gördü

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) sanatçıları tarafından "İstanbulname" adlı operetin sezon prömiyeri gerçekleştirildi.

Antalya prömiyerini 2010'da yapan eserin sezon prömiyeri sekiz yıl sonra, yeni prodüksiyonuyla Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Eylül ayında hayatını kaybeden tiyatrocu Ferdi Merter'in yazdığı ve Turgay Erdener'in bestelediği "İstanbulname" adlı eser sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Antalya DOB solistleri, koro ve orkestrasının performansları sanatseverlerce ayakta alkışlandı.

İki perde olarak sergilenen eseri, rejisör Mehmet Yılmaz, orkestrayı Ömer Yöndem ve Hakan Kalkan yönetirken, koro ise Mahir Seyrek tarafından hazırlandı.

Eğlenceli operetin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Gazal Erten, koreografisi Mehmet Sipahi, ışık tasarımı ise Mustafa Eski tarafından yapıldı.

Eserde, "Uğurböceği" rolünü Sevinç Bilgin, "Eğrikapılı Ali"yi Engin Suna, "Zeliha"yı Bilge Yılmaz, "Gül"ü Ceren Tereci Aytekin, "Badik Ömer"i Ümit Burak Tekinay, "Laz Abdi"yi Fatih Şanal, "Zil İzzet"i Onur Alpaslan, "Müdür"ü Toygarhan Atuner, "Kont"u Baturalp Bilgili, "Ferdinand"ı Burak Pektaş, "Sarhoş Hakkı"yı Taner Ölçen, "Zaptiye Amiri Hasan Çavuş"u Murat Özbek, "Gazeteci Çocuk"u Sinem Seçil Baddal ve Kuzey Kubilay, "Külhan Arif"i Emre Akyurt, "Madam Eleni"yi Esra Serbest, "Zaptiye Eri"ni Selahattin Denizsümüren ve Vural Vursavaş, "Resepsiyonist"i Erdi Can Aybaş, "Boncuk"u Enis Ok ve "Eleni'nin Kızları"nı Özsu Deveci, Gülçin Gültekin, Serap Demirhan Işık, Selda Serdar, Emel Öziş ve Pınar Tekol canlandırdı.

Operetin konusu 1914'te, Birinci Dünya Savaşı'nın başladığı gün İstanbul'da çıkan bir yangın haberiyle başlar. Tulumbacılardan Külhanbeyi Eğrikapılı Ali ve arkadaşları aynı gün kahvehane sahibi Çavuş Avni Baba'nın öldürüldüğü haberini alırlar. Eğrikapılı Ali, Külhanbeyi Arif tarafından öldürülen Çavuş Avni'nin öcünü alacaktır. Ancak olaylar Çavuş Avni'nin kahvehanede sahneye çıkacak olan güzel kızı Zeliha'nın (Kraliçe) gelmesi ve Ali'nin ona aşık olması, ardından çiçek satıcısı Uğurböceği'nin aile sorunlarının ortaya çıkmasıyla karmaşık bir hal alır. Tüm bu olaylar yaşanırken I. Dünya Savaşı da devam etmektedir. Oyunun sonunda her şeyden habersiz düğün kutlamaları yapan Osmanlı ahalisi Osmanlı'nın savaşı kaybedip, İşgal Kuvvetleri tarafından ülkenin işgal edildiğini anlarlar.

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İstanbulname Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) operet

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