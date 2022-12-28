İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI İZLE! İstanbulspor Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Muhtemel 11'ler!

İstanbulspor ile Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig 16. haftası maçında bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) kozlarını paylaşacak. Maçı Hakem Suat Aslanboğa yönetecek. Aslanboğa'nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Neslihan Muratdağı olacak. İstanbulspor Kasımpaşa maçı canlı izle ekranı arama motorlarında sorgulanıyor. Peki, İstanbulspor Kasımpaşa maçı saat kaçta, hangi kanalda?

İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Kasımpaşa maçı bugün (28 Aralık 2022 Çarşamba) oynanacak.

İstanbulspor, Necmi Kadıoğlu Stayumu'nda Kasımpaşa'yı konuk edecek.

Maç, saat 17:00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Kasımpaşa maçı beIN SPORTS 2'de canlı yayınlanacak.

İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Mehmed, Okan, Duhan, Melih, Cajic, Rroca, Muammer, Ethemi, İbrahim.

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Groavac, Bruma, Petretta, Aytaç, Tirpan, Fall, Hajradinovic, Ouanes, Koita.

İSTANBULSPOR KASIMPAŞA MAÇI CANLI TAKİP



