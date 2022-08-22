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İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

22.08.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor ile Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında kozlarını paylaşıyor. Futbolseverler heyecanla beklenen karşılaşmaya ilişkin internette araştırma yapmaya devam ediyor. Mücadele Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak. Peki İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta? İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İstanbulspor - Konyaspor maçı için heyecan dorukta. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın maçının saati ve kanalı...

İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Konyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak

İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Konyaspor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

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Anahtar Kelimeler:
Konyaspor İstanbulspor
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