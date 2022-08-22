İstanbulspor - Konyaspor maçı için heyecan dorukta. Karşılaşmaya ilişkin detaylar merak konusu oldu. Vatandaşlar internette "İstanbulspor - Konyaspor maçı ne zaman, saat kaçta?", "İstanbulspor - Konyaspor maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?" gibi soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte karşılaşmanın maçının saati ve kanalı...

İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor - Konyaspor maçı 22 Ağustos Pazartesi günü saat 19.15'te başlayacak.

Karşılaşma Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak

İSTANBULSPOR - KONYAPSOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor - Konyaspor maçı Bein Sports 2'de canlı olarak ekrana gelecek.

