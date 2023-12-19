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İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE! Süper Lig 17. hafta İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

19.12.2023 13:29 | Son Güncelleme:
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İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı olarak yayınlanacak. Ev sahibi takım, Süper Lig'in 17. haftasında kendi sahasında Karadeniz ekibini konuk edecek. Bordo mavili ekip bu karşılaşmada galibiyet almayı ve 4. sıradaki yerini korumayı hedefliyor. Ev sahibi takım ise 3 puanı almanın peşinde. İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı izleme ekranı internette araştırılıyor. Peki, İstanbulspor Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, muhtemel 11'ler...

İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı yayınlanacak. Süper Lig'in 17. haftasında Necmi̇ Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma için nefesler tutuldu. Ev sahibi takım Süper Lig'de 8 puanla son sırada. Karadeniz ekibi ise 26 puanla 4. sırada yer alıyor. Taraftarlar arama motorlarında Trabzonspor maçı canlı izleme ekranını sorguluyor. İşte Trabzonspor maçı canlı yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri...

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı bugün (19 Aralık 2023 Salı) saat 20.00'de başlayacak.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER!

İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11'İ: Alp Arda, Duhaney, Delı, Okan, Ali Yaşar, Loshaj, Muammer, Ndao, Ethemi, Kenio, Emir Kaan.

TRABZONSPOR MUHTEMEL 11'İ: Uğurcan, Eren, Denswil, Mendy, Larsen, Berat, Trezeguet, Abdülkadir, Bakasetas, Visca, Onuachu.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'a konuk oluyor. Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşma canlı olarak takip edilebilecek.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI CANLI TAKİP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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