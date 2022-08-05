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İstanbulspor Trabzonspor maçı saat kaçta? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

05.08.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Trabzonspor maçının bu akşam saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacağı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Spor Toto Süper Lig 2021-2022 sezonu Karadeniz ekibinin şampiyonluğuyla tamamlanmıştı. 2022-2023 sezonu ise verilen aranın ardından 5 Ağustos 2022 Cuma günü başlayacak. Taraftarlar Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele için oldukça heyecanlı. Peki İstanbulspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? İşte İstanbulspor Trabzonspor maçı ile ilgili merak edilenler...

İstanbulspor Trabzonspor maçı saat kaçta? İstanbulspor Trabzonspor maçı hangi kanalda?

İstanbulspor Trabzonspor maçı için nefesler tutuldu. Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonu bu akşam oynanacak olan İstanbulspor Trabzonspor maçı ile başlıyor. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak maç öncesi çok sayıda futbolsever "İstanbulspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?" sorusunun yanıtını öğrenmek için internette araştırma yapmaya başladı. İstanbulspor Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi ve karşılaşmaya ilişkin merak edilen ayrıntılar haberimizde...

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı 5 Ağustos 2022 Cuma (bugün) Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

İstanbulspor Trabzonspor maçı saat 21.00'da başlayacak.

İSTANBULSPOR TRABZONSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

İstanbulspor Trabzonspor maçı beIN SPORTS 1'de canlı olarak ekrana gelecek.

Trabzonspor, Süper Lig 2022-2023 sezonunun ilk maçı olan İstanbulspor müsabakası hazırlıklarını tamamlayarak deplasmana hareket etti. Sezonu Süper Kupa sevinci ve sakatlıklarla açmaya hazırlanan bordo mavililer, İstanbul’a 4 eksikle gitti.

Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor, 2022-2023 sezonunun açılış maçında İstanbulspor ile karşılaşacak. 17 yıl sonra Süper Lig’e yükselen rakibiyle deplasmanda karşılaşacak olan bordo mavililer, bugün oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde saat 13.30’da teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde taktik idman yapan oyuncular, saat 16.30’da Türk Hava Yolları’na ait özel bir uçakla Trabzon’dan İstanbul’a hareket etti. Sezona başlamadan sakatlık kabusu yaşayan Trabzonspor’da Marek Hamsik, Hüseyin Türkmen, tedavileri süren Serkan Asan ve Bruno Peres, İstanbulspor kafilesinde yer almadı.

TRABZONSPOR'UN İSTANBULSPOR KAMP KADROSUNDAKİ İSİMLER

Bordo mavililerin 24 isimden oluşan İstanbulspor kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:

“Uğurcan Çakır, Muhammet Taha Tepe, Kağan Moradaoğlu, Hakan Aydın, Ahmetcan Kaplan, Taha Altıkardeş, Vitor Hugo, Stefano Denswil, Eren Elmalı, Jens Stryger Larsen, Manolis Siopis, Doğucan Haspolat, Berat Özdemir, Dorukhan Toköz, Kerem Şen, Abdülkadir Ömür, Anastasios Bakasetas, Yusuf Erdoğan, Edin Visca, Jean Evrard Kouassi, Mahmoud Trezeguet, Djaniny Semedo, Emrehan Gedikli, Andreas Cornelius"

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Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor İstanbulspor
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