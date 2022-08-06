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İstanbulspor-Trabzonspor maçının ardından

06.08.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz: "Bugüne kadar çok çeşitli hazırlıklar yaptık ama mental hazırlığı daha iyi yapmamız gerekiyordu"

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonun ilk maçında Trabzonspor'a 2-0 yenilen İstanbulspor'da teknik direktör Osman Zeki Korkmaz, oyuncularının zihinsel olarak zorlandığını söyledi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Korkmaz, "Geçen senenin play off şampiyonuyla Süper Lig şampiyonun oynadığı bir futbol vardı. Organizasyon kapasitesi yüksek bir kadro ve teknik heyete karşı oynadık. Biz de kendi oyun formatı ve dinamiği olan bir takımız. 29 Haziran'dan bugüne kadar çok çeşitli hazırlıklar yaptık ama mental hazırlığı daha iyi yapmamız gerekiyordu. Karşımızdaki takım bizi zihinsel olarak yordu. Futbolcular zihinlerinde büyük ağırlıkla oynadılar. Golü yedikten sonra kulübeye 'Gol yememiz iyi oldu' dedim. Çünkü golden sonra o stres biraz kırıldı. İlk 30 dakikada farklı olabilirdi. İyi yapamadığımız alan savunmasında Trabzonspor'un net vuruşları vardı." ifadelerini kullandı.

İlk 30 dakikada istediklerini ortaya koyamadıklarını söyleyen Korkmaz, "30 dakika boyunca geri yaslandık, maçın psikolojisin kaybettik. İkinci yarı baskı işini iyi oturttuk ve topa sahip olmaya başladık. Trabzonspor ilk yarıda topa daha fazla sahip olan takımdı. İkinci yarıda ivme bize döndü. Baskı yapıp topu geri kazanmaya başladık ama hücum sonlandırmada sıkıntılar yaşadık. Yakaladığımız pozisyonlar tatmin etmedi. Hemen gol atma telaşıyla istediğimiz hücum aksiyonlarını oluşturamadık." değerlendirmesinde bulundu.

Duran top savunmasını da istedikleri gibi yapamadıklarını aktaran Korkmaz, "1. Lig'de alan savunması yaparak duran toptan gol yememiş bir takımız ama bugün iki golü de duran toptan yedik. Duran toptan gol yemek rakibin galibiyetine gölge düşürecek bir şey değil. Duran top savunmamızı istediğimiz gibi yapamadık. Bizim için güzel bir sınav oldu. Çok üretken değildik belki ama hiç transfer yapmayan bir takım var." şeklinde konuştu.

İlk hedeflerinin ligde kalmak olduğunu söyleyen Korkmaz, transfer ile ilgili olarak yönetime isimler ve alternatifler sunduğunu kaydederek odağını elindeki oyunculara vermek istediğini söyledi.

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