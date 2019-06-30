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"İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız"

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.06.2019 20:49 | Son Güncelleme

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan: - "Biz nasıl ki 1994'te Refah Partisi olarak SHP'den İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 yıl sonra 2024 yerel seçiminde İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah"

ÇORUM (AA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Biz nasıl ki 1994'te Refah Partisi olarak SHP'den İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 yıl sonra 2024 yerel seçiminde İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah." dedi.

Erbakan, Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda düzenlenen Yeniden Refah Partisi Çorum 1. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Necmettin Erbakan'ın gösterdiği hedeflere ulaşmak için çabaladıklarını söyledi.

İstanbul'un da hedefler arasında yer aldığını belirten Erbakan, "Ben muhalefeti tasvip ettiğim için ya da seçimi kazandığı için bunu anlatmıyorum. Vatandaş alternatifsizlikten ve çaresizlikten dolayı yağmurdan kaçarken doluya tutuldu. Seçimin özeti bu ancak biz nasıl ki 1994'te Refah Partisi olarak SHP'den İstanbul'u aldıysak, tarih tekerrür edecek, 30 yıl sonra 2024 yerel seçiminde İstanbul'u bu kez CHP'den Yeniden Refah olarak alacağız inşallah." diye konuştu.

Erbakan, Anadolu'nun her yerinde aynı coşku ile karşılaştıklarını kaydederek, "İnsan seliyle dolan bu salon, bizlere bir gerçeği müjdeliyor. Geç de olsa, ikinci 40 yılda da olsa, Erbakan hocamızın gösterdiği hedeflere muhakkak ulaşacağız, dünya siyonizmini ve zalimleri bu salonları dolduran hasbi dava erleriyle mağlup edeceğiz inşallah." ifadesini kullandı.

Yeniden Refah Partisi iktidarında sadece inanç ve ibadet özgürlüğü değil, aynı zamanda paylaşımda ve yönetimde adaletin tesis edileceğini dile getiren Erbakan, Yeniden Refah iktidarında milletin, mutluluğun ve huzurun temel şartlarına kavuşacağını söyledi.

Erbakan, Yeniden Refah olarak Türkiye'de yoksullara yardım etmek için değil, yoksulluğu ortadan kaldırmak için yola çıktıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yeniden Refah iktidarında tek bir sorunumuz olacak, o da zekatlarımızı, sadakalarımızı, fitrelerimizi yurt dışına göndermek zorunda kalacağız çünkü Türkiye'de zekat verecek, sadaka verecek, fitre verecek memleket evladı kalmayacak Allah'ın izniyle. Herkese refah temin edilecek. 82 milyon memleket evladı birbirini sevecek, kardeş olacak. Birbirine vatan haini gözüyle düşman gözüyle terörist gözüyle bakmayacak. Kutuplaştırma, ayrıştırma, fişleme olmayacak. Hangi partiden olursa olsun, Türk olsun, Kürt olsun, Alevi olsun, Sünni olsun, 82 milyon ayrım gözetmeksizin kardeş olacak. Herkes kendini ifade etmekte, inancını yaşamakta, siyasi görüşünü ifade etmekte yüzde 100 özgür olacak. Hürriyet ve insan hakları sağlanacak. Allah'ın insana verdiği kul hakları teminat altına alınacak. Huzur ve barış iklimi hakim kılınacak."

Kongreye, Genel Başkan Başdanışmanı, Sultan Abdülhamid Han'ın torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Genel Başkan Yardımcısı Bahattin Sungur ile çevre illerin il başkanları da katıldı.

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Çorum Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan

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