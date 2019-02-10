"İstanbul'u da biz alacağız"

İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye’deki bin 399 belediyenin hepsinde seçime giden tek partiyiz. Hiçbir parti bu seçimlere bu şekilde giremiyor. Her ilde, her ilçede, her beldede biz seçime giriyoruz." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin Bostancı Gösteri Merkezinde düzenlenen aday tanıtım toplantısında, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayının Necdet Gökçınar olduğunu açıkladı.

Bu seçimin belediyecilik anlayışını değiştirmesini ümit ettiklerini ifade eden Karamollaoğlu, bugüne kadar herkesi tatmin eden, ses getiren, insanların kulak vermesini sağlayan en ciddi kampanyayı yürüttüklerini anlattı.

Türkiye'nin dünyanın en stratejik konumundaki 3 kıtanın birleştiği bir ülke olduğuna işaret eden Karamollaoğlu, birçok ülkenin Türkiye'nin topraklarında ve devletin üzerinde gözü olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kendi menfaatleri için bizi değerlendirmek istiyorlar. Maalesef çeşitli vesilelerle geçmişte de başarılı oldular, bugün de başarılı oldular. Hangi sebeple? Zayıf iktidarlar ve aynı zamanda iktidarların uyguladığı yanlış politikalar sebebiyle. Geçmişte bu endişe her zaman vardı. Onun için bizim elbette güçlü bir ekonomiye, içeride kamplaşmış değil, tek yürek olan bir millete, şahsiyetli bir dış politikaya ihtiyacımız var. Güçlü bir orduya ihtiyacımız var. Şimdi ne haldeyiz? Ekonomimiz imdat sinyalleri veriyor. 1 trilyonun üzerinde borcumuz var. İşsizlik yüzde 11'i çoktan geçmiş 4 milyona dayanmış. Dış ticaret açığımız sürekli büyüyor. Dışarıya muhtacız. Enflasyon aldı başını gidiyor. Dün soğan lobisi diyorlardı, bugün neredeyse sayamayacağımız kadar çok sebze meyve lobisi oluştu. Öyle bir hava takınıyorlar. Memleketin 95 yıllık sanayi birikimini satan bu iktidar, şimdi çareyi bakkal dükkanı açmakta buluyor."