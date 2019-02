İSTANBUL (AA) - Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Türkiye’deki bin 399 belediyenin hepsinde seçime giden tek partiyiz. Hiçbir parti bu seçimlere bu şekilde giremiyor. Her ilde, her ilçede, her beldede biz seçime giriyoruz." dedi.

- "Yemeyeceğiz yedirmeyeceğiz"

Temel Karamollaoğlu, partinin seçim kampanyasının tanıtım simgesi olan "cepsiz ceketlerin" iki ifadesi olduğuna dikkati çekerek, "Yemeyeceğiz yedirmeyeceğiz. Biz sözümüzde sadığız. Bize emanet edilen kamu malına, yetim malına sahip çıkacağız." diye konuştu.

Türkiye'nin ekonomide, eğitimde, dış politikada yeni bir anlayışa, yaklaşıma ve düşünceye ihtiyacı olduğunu ifade eden Karamollaoğlu, farklı bir tavır sergilemekle mükellef olduklarını kaydetti.

Parti olarak tüm topluma seslendiklerini aktaran Karamollaoğlu, "Geçen sefer attığımız adımdan dolayı Türkiye'de bir barış ortamı doğdu. İnsanlar bizimle konuşabileceklerini, bizim gibi düşünmeseler bile dertlerini bize açabileceklerini, çözüm arayabileceklerini gördüler. Herkese el uzatıyoruz, herkesin gönlüne dokunmaya çalışıyoruz. Herkesin derdiyle dertlenmeyi vazife biliyoruz." ifadelerini kullandı.

Seçim çalışmalarında adayların oylarını artırmak için değil, en olumsuz şartlarda dahi kazanmak için çalışacağını dile getiren Karamollaoğlu, sözlerini, "Bizi başkalarıyla ittifak kurmakla itham edenler şunu bilsin; Türkiye'deki bin 399 belediyenin hepsinde seçime giden tek partiyiz. Hiçbir parti bu seçimlere bu şekilde giremiyor. Her ilde, her ilçede, her beldede biz seçime giriyoruz. Her girdiğimiz seçimi de kazanmak için belediye başkanlığı makamına kendi arkadaşımızın oturmasını temin etmek için giriyoruz. İstanbul'u da biz alacağız. Bu azimle, bu aşkla, bu şevkle çalışacağız. Ancak dışlamayacağız, yanlışlık yapan insanları sadece uyarmaya çalışacağız, ikaz edeceğiz ama biz her insana dokunacağız, her eli sıkacağız." diye tamamladı.