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İstanbul’u hiç görmemiş Vanlı çocuklara İstanbul turu

MAGAZİN HABERLERİ  | 19.04.2019 11:52 | Son Güncelleme

TRT 1’de yayınlanan Aileler Yarışıyor programının yapım şirketi Staff Film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Van’da yaşayan ve İstanbul’u hiç görmemiş çocukları önce İstanbul turu attırdı sonra da Ufuk Abi’leri ile buluşturdu.Staff Film önderliğinde Van’da bulunan Akköprü İlkokulu öğrencileri ilk kez uçağa binerek İstanbul’daki kardeş okul öğrencileri ile buluştular.

TRT 1’de yayınlanan Aileler Yarışıyor programının yapım şirketi Staff Film, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında Van’da yaşayan ve İstanbul’u hiç görmemiş çocukları önce İstanbul turu attırdı sonra da Ufuk Abi’leri ile buluşturdu.
Staff Film önderliğinde Van’da bulunan Akköprü İlkokulu öğrencileri ilk kez uçağa binerek İstanbul’daki kardeş okul öğrencileri ile buluştular. Eğlence dolu bir gün geçiren çocuklar sonrasında TRT 1’de yayınlanan Aileler Yarışıyor programına yarışmacı olarak konuk oldular.

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