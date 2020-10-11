‘İstanbul’u Koşuyorum’ Etkinliğine Katılım Az Oldu

Spor İstanbul tarafından düzenlenen ‘İstanbul'u Koşuyorum’ etkinliklerinin bu yılki ikinci yarışı olan Bakırköy Etabı 400 yarışmacının katılımıyla gerçekleşti.

Geçen yıl 3 bin katılımcının yer aldığı etkinlikte, bu sene pandemi önlemleri nedeniyle kontenjan sınırlı sayıda tutuldu. 10 kilometrelik parkurdaki başlangıç noktasında, 3’er kişi 5 saniye arayla start aldı. Sporcuların HES kodlarını göstererek katıldığı etkinlikte, alana girişten start noktasına kadar maske takmaları zorunluydu. Sporcuların yarış esnasında ise maskelerini çıkarmalarına izin verildi.

10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen çipli koşuda, Kadınlar Genel Klasman Kategorisi'nde 37:05 dakikalık derecesi ile Emine Hatun Mechaal bitiş çizgisine ilk ulaşan koşucu oldu. Erkekler Genel Klasman Kategorisi'nde ise 30:46 dakikalık derecesi ile Hüseyin İbrahim Öztürk birinci oldu.

Yarış bitiminde sporcular yarışla ilgili düşüncelerini VOA Türkçe ile paylaştı. Kadınlarda birinciliği kazanan Emine Hatun Mechaal, “Çok mutluyum ve gururluyum. Uzun süren sakatlığımın ardından bu yarış bana çok iyi motivasyon oldu. Yarışma çok güzeldi” diye konuştu.

Yarışa katılan sporcular arasında olan 71 yaşındaki Saim Öztürk, bitiş çizgisine önce ulaşan birkaç sporcudan biri oldu. 30 yıldır yarışlara katıldığını ifade eden Öztürk, bitiş çizgisine beklediğinden 3 dakika daha geç vardığını ama yine de mutlu olduğunu söyledi.

2016 yılında hayata geçirilen İstanbul'u Koşuyorum projesinin bu yılki serisi, biri özel etap olmak üzere toplam 4 etaptan oluşuyor. "İstanbul'u Koşuyorum" 5. sezonun ilk yarışı Dünya Kadınlar Günü özel etabı ile Mart ayında gerçekleştirildi. Bakırköy Etabı sonrası yarışlar, Üsküdar Etabı ve serinin son ayağı olan Caddebostan Etabıyla son bulacak.

