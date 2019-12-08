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"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Bebek etabı yapıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:02 | Son Güncelleme

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin Bebek etabı yapıldı

İSTANBUL (AA) - "İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin bu yılki son yarışı Bebek etabı yapıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve koşuculara seri yarış imkanı sunan etkinlikte, 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilen koşuya 16 yaş ve üstü sporcular katıldı.

Bu yıl 6 koşuya ev sahipliği yapan organizasyon, ilk defa patencileri de ağırladı. Paten yarışını diğer koşular takip etti. Yarışmaya ayrıca bisikletliler de iştirak etti.

Bebek Parkı'ndan başlayan yarış, sahil yolunu takip ederek, Baltalimanı ve Emirgan'da devam etti.

Yarışçılar, İstinye dönüşü sahil yolundan geçerek yeniden Bebek Parkı'na geldi.

Etkinliğe çok sayıda sporcu katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbulu Koşuyorum istanbul büyükşehir belediyesi Spor İstanbul

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