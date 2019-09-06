HABER

"İstanbul'u Koşuyorum" etkinliğinin üçüncü etabı 8 Eylül'de yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.09.2019 10:55 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" serilerinin üçüncü yarışı, Caddebostan'da düzenlenecek

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesinin iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen "İstanbul'u Koşuyorum" serilerinin bu yılki üçüncü yarışı, 8 Eylül Pazar günü Caddebostan'da yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Caddebostan'da koşmak ister misin?" sloganıyla gerçekleştirilecek etkinlikte 2 bin 200 İstanbullu araçsız ve trafiksiz bir ortamda koşacak.

Çetin Emeç Bulvarı'nda başlayacak koşuda, katılımcılar Suadiye Oteli önüne doğru dönüş yapacak ve Bağdat Caddesi'ne yönelecek. Bağdat Caddesi'nden Sahil Fener istikametine doğru yönelecek koşucular, başlangıç noktasında parkuru tamamlayacak. 10 kilometrelik parkurda gerçekleştirilecek çipli koşuda, dereceye giren koşucular ödüllendirilecek.

Etkinliğin Caddebostan etabı, nefes egzersizleri ve ısınma hareketleriyle başlayacak.

- Yarışlar, Bakırköy ve Bebek etaplarıyla devam edecek

"İstanbul'u Koşuyorum" serisi biri özel etap olmak üzere 5 etaptan oluşuyor. Caddebostan etabı sonrası yarışlar, Bakırköy ve serinin son yarışı olan Bebek etabıyla devam edecek.

Proje, başta İstanbul Maratonu ve İstanbul Yarı Maratonu olmak üzere, Türkiye'deki yol yarışlarına katılımı teşvik etmek amacıyla 2016'da hayata geçirildi. Etkinlik, katılımcılarına alternatif yarışlar düzenlemeyi, koşuculara seri şeklinde yarışlar sunabilmeyi ve koşmaya yeni başlayanları kısa mesafeli yarışlara adapte edebilmeyi amaçlıyor.

10 kilometrelik parkurlarda koşulan yarışlar, elektronik zamanlama çipleri ile ölçülüyor. Dereceye girenlerin çeşitli hediyelerle ödüllendirildiği koşuların her birinde özel tasarımlı ayrı bir madalya veriliyor. 4 seri yarışı da tamamlayan koşucular madalyalarını birleştirerek "İstanbul'u Koşuyorum" madalyasını tamamlayacak.

PARTNERHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladıHadise'nin bikinili pozları sosyal medyayı salladı
Dönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyorDönüşe geçen gurbetçiler, memleket lezzetlerini de götürüyor
Avcılar'da esnaf ve iş insanlarından 22 engelli çocuğa mehterli, tekneli, müzikli sünnet düğünüAvcılar'da esnaf ve iş insanlarından 22 engelli çocuğa mehterli, tekneli, müzikli sünnet düğünü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbulu Koşuyorum Caddebostan istanbul büyükşehir belediyesi

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

Eski eşi ve çocuğunun bulunduğu evi ateşe verdi!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Kuzenini öldürdü, mezarı başında helallik isteyip teslim oldu

Hükümetten Diyarbakır'da HDP binası önünde eylem yapan annelerle ilgili ilk açıklama

Hükümetten Diyarbakır'daki annelerle ilgili ilk açıklama

Alkollü sürücünün çarpması sonucu ağır yaralanan görme engelli kız yaşam mücadelesi veriyor

İstanbul'un göbeğinde görme engelli kız dehşeti yaşadı

Son dakika! Ağrı'da kaçak göçmenleri taşıyan minibüs devrildi

Minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

Topkapı Sarayı Milli Saraylar Daire Başkanlığı'a devredildi

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.