"İstanbul'u şu gezi ruhuna teslim etmeyin"

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Hile, yolsuzluk ve çarpma, çırpma o zarf sandıktan çıkıp masanın üzerine geldikten ve onlar orada teker teker tasnif edildikten sonra başladı." dedi.

Tophane Gönül Bağı Vakfında basına kapalı gerçekleştirilen programın ardından Tophane Tayfunspor Kulübünü ziyaret eden Soylu, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'nın yüzde 52 oy aldığını kaydetti.

Soylu, "Bizim zarfın içindeki dört pusulanın masumiyetine hiçbir itirazımız yok. Onlar masum, biz attık onları o zarfın içerisine. Hile, yolsuzluk ve çarpma, çırpma o zarf sandıktan çıkıp masanın üzerine geldikten ve onlar orada teker teker tasnif edildikten sonra başladı." dedi.

Soylu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"O zaman biz Amerika ile niye mücadele ediyoruz? Niçin S-400 diye direniyoruz? Biz niçin FETÖ Amerika'da diye FETÖ ile mücadele edip, esas sahibiyle mücadele ediyoruz? PYD'ye yardım yapan Amerika ile niye mücadele ediyoruz? Terör örgütleriyle niye mücadele ediyoruz? O zaman boynumuzu eğelim, Tayyip Erdoğan otursun bir koltuğa durabildiği kadar durur, aynen eskiden olduğu gibi, koltuğun altını çektiği zaman gitsin başka birisi gelsin. Niye sesimizi çıkartmayacağız? O zaman millet bize demez mi 'Bizim oyumuzun hakkını kullanamıyorsunuz, hakkını savunamıyorsunuz.' Birkaç tane sanatçı çıktı da sosyal medyadan bize laf söyledi diye boynumuzu eğeceğiz? Amerika not ettiyse etti, biz de onun 15 Temmuz'unu not ettik. 'Acaba İstanbul'u, Ankara'yı, İzmir'i kazandığımız andan itibaren Türkiye'nin istikrarını altüst edebilir miyiz?' diye bir anlayış içerisindeler. Havalimanında yaptığı hadiseyi gördük. 'Özür dile' diye çağrıda bulunuyoruz, özür dilemiyor. Hala bir yalan makinası gibi devam ediyor. Senin oraya girmen hakkın mıydı? Sana nezaketen diyorlar ki 'bu listede yoksun.' Ne çabuk musakkayla antrikot işinden döndün de Koç'un uçaklarıyla Türkiye'yi geziyorsun? Hani siz sosyal demokrattınız? Ne oldu birden havalara girdiniz? Ne oldu birden bire öz güven patlaması yaşadınız?"