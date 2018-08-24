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İSTANBULULAR BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDU

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.08.2018 17:43 | Son Güncelleme

İSTANBULULAR BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDU...

İSTANBULULAR BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDU... İSTANBULULAR BAYRAMIN SON GÜNÜNDE SAHİLLERİ VE TURİSTİK MEKANLARI DOLDURDU... Haber-Kamera: Özden ATİK - Şengüler YEŞİL / İstanbul, DHA Kurban Bayramı'nın son gününde İstanbullar sahilleri ve turistik mekanları doldurdu. Bazı vatandaşlar piknik yaparken; kimisi bisiklete bindi, kimisi denize girdi. Zeytinburnu'na giden vatandaşlar denize girmekten çok piknik yapmayı tercih etti. Aileleriyle arkadaşlarıyla Zeytinburnu sahilini dolduran vatandaşlar, mangal yakıp piknik yaptı. Genç kızlar basketbol oynadı. Sultanahmet Meydanı'nda da pek çok vatandaş Sultanahmet Camii ve Ayasofya etrafındaki yeşil ve ağaçlık alanlarda yerlere uzandı. Turistlerin de bulunduğu bölgede vatandaşlar, tarihi alanda fotoğraf çektirdi. Bebek'te de özellikle çocuklar denize girerek eğlendi. Vatandaşlar Bebek Parkı'ndaki ağaç altlarına uzanarak serinledi.

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