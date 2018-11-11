"İstanbul'umuz maraton konusunda bir marka oldu"

İSTANBUL (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İstanbul'un maraton konusunda bir marka haline geldiğini söyledi.

Vodafone 40. İstanbul Maratonu'nun startını veren Bakan Kasapoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, organizasyona yoğun bir katılım olduğunu belirterek, "Güzel bir İstanbul gününde, İstanbul'umuzun en güzel noktalarından birinde binlerce sporseverle beraberiz. Yabancı misafirlerimizin de aralarında bulunduğu her yaştan binlerce sporseverle bir arada olmak, bu güzel spor coşkusunu görmek bizi heyecanlandırıyor. Bu anlamda organizasyonun gerçekleşmesinde başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Katılanlara da teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Tüm vatandaşları spor yapmaya davet eden Bakan Kasapoğlu, "Özlenen manzara bu. Önemli olan herkesin spor yapması. Sporun birleştirici gücünü kıtaları birleştirerek tekrar ispat etmiş olacağız. Spor tüm kötülükleri, hastalıkları yenebilecek güçte bir olgu. Bu bağlamda biz sporun gücüyle başta terör olmak üzere, uyuşturucu bağımlılıkları ve sağlık sorunlarını yenebileceğimize inanıyoruz. Tüm vatandaşlarımızı spor yapmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.