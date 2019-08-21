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İSTANBUL'UN 2 YAKASI 2 FARKLI İKLİM YAŞADI

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 17:12 | Son Güncelleme

İstanbul'un Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Avrupa Yakası'nda vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı, Boğaz'da denize girdi ve olta ile balık tuttu.

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK - Onur MERİÇ, İSTANBUL(DHA) İstanbul'un Anadolu Yakası'nda öğle saatlerinde sağanak yağış etkili olurken Avrupa Yakası'nda vatandaşlar sahilde yürüyüş yaptı,
Boğaz'da denize girdi ve olta ile balık tuttu. Tuttuğu balıklarla martıları eliyle besleyen 56 yaşındaki Yaşar Çınar, “Anadolu Yakası'nda yağmur yağarken, biz burada yazın tadını çıkarıyoruz. Balığımızı tutuyoruz. Martıları ve kendi karnımızı doyuyoruz.ö ifadelerini kullandı.

Görüntü dökümü
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- Anadolu Yakası'ndan genel görüntü
-Emirgan sahilinde yürüyüş yapanlar
-Sahilde olta ile balık tutanlar
-Martı besleyen vatandaşla röportaj
-Emirgan Sahilde denize girenler

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