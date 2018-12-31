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İstanbul'un 2018 uyuşturucu bilançosu

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 10:55 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 2018 yılında 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde türleri ve 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da 2018 yılında 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde türleri ve 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 2018 yılı içerisinde yaptığı çalışmalara ilişkin veriler açıklandı. Narkotik polisleri 2018 yılı içerisinde 45 bin 682 olaya müdehale etti. Polis ekipleri yaptıkları narkotik operasyon ve uygulamalarında 63 bin 332 kişiyi yakaladı. Bu kişilerden 5 bin 833’ü tutuklandı. Yıl boyunca 9 ton 153 kilo 633 gram uyuşturucu madde türleri ile 6 milyon 599 bin 579 uyuşturucu hap ele geçirdi. Narkotik polisleri yıl boyunca çalışmaları 2017 yılı ile kıyaslayınca yakalanan şüpheli sayısında yüzde 39, tutuklanan şüpheli sayısında yüzde 15 ve ele geçirilen uyuşturucu madde ve hap sayısında ise yüzde 17 artış olduğunu açıkladı

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