İstanbul'un 2019 yılı terörle mücadele bilançosu

İSTANBUL (AA) - ENES CAN - HALİL DEMİR - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 2019'da, aralarında FETÖ, PKK, DHKP/C ve DEAŞ'ın da bulunduğu 9 terör örgütüne yönelik 2 bin 784 iddianame hazırlanarak, 4 bin 674 şüpheliye dava açıldı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, Başsavcılığın talimatıyla hareket eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, bu yıl terör örgütlerine yönelik 1533 operasyon yapıldı.

Operasyonlarda 5 bin 516 şüpheli gözaltına alınırken, bunlardan 1720'si çıkarıldığı nöbetçi hakimliklerce tutuklandı, 782'si, emniyet, savcılık ya da hakimlik huzurunda etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı oldu.

Savcılık ve hakimlikçe, örgütün çözülmesine yararlı bilgiler veren bu kişiler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kalan şüpheliler ise ya savcılık talimatıyla ya da hakimlikçe delil durumu ve sağlık nedenleri ile adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Örgütler arasından en çok itirafçı FETÖ'ye mensup şüpheliler arasından çıkarken, bu itirafçıların çoğunluğunun da ''ankesör-sabit kontörlü hat'' soruşturmasında gözaltına alınması dikkati çekti.