İstanbul’un 39 ilçesinde Ramazan öncesi denetim

Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri Ramazan ayı öncesinde İstanbul’un 39 ilçesinde denetimlerde bulundu. Eş zamanlı gerçekleştirilen denetimlerde 891 işletmenin 91’inde uygunsuzluk tespit edilip, idari işlem uygulandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Ramazan ayı öncesinde bugün, sabah saat 10.00’da eş zamanlı olarak başlatılan denetimlerle İstanbul’un 39 ilçesindeki 891 işletmede denetimlerde bulundu. Ekipler, denetimlere tabi tutulan işletmelerin 91’inde uygunsuzluk tespit etti. Uygunsuzluk tespit edilen 91 işletmenin 26’sına 5996 sayılı kanun gereğince idari para cezası verilirken, diğerlerine ise eksikliklerin giderilmesi için süre verdi. Ekiplerin il genelinde yaptığı resmi kontrollerin sürdüğü öğrenildi.

