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İstanbul'un 5 ilçesinde geçersiz oylar yeniden sayılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2019 18:59 | Son Güncelleme

Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa ve Çatalca'da itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden ve tüm partilerin müşahitleri huzurunda sayılmasına karar verildi

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Beykoz, Çekmeköy, Şile, Bayrampaşa ve Çatalca İlçe Seçim Kurulları, yapılan itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Alınan bilgiye göre, Beykoz İlçe Seçim Kurulu, seçim sonuçlarına ilişkin AK Parti, CHP ve Vatan Partisi tarafından verilen itiraz dilekçelerini inceledi.

İnceleme sonucunda, AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçimleriyle ilgili tüm sandıklardaki oy pusulalarının yeniden sayılmasına ilişkin talebinin kısmen kabulü ile oylama sırasında şikayet edilen ve tutanağa geçirilen oyların sayılmasına karar verildi.

AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı'nin itiraz dilekçesinin kabulüne karar veren İlçe Seçim Kurulu, itiraza konu olan İBB Başkanlığı sandık kurulu tutanakları ile sayım döküm cetvellerinin ve SEÇSİS'e girişlerinin kontrolünün de aynı anda yapılması için 3 Nisan saat 09.00'da Çekmeköy Seçim Müdürlüğü'nde toplanılmasına hükmetti.

Çatalca İlçe Seçim Kurulu'nca da AK Parti Çatalca İlçe Başkanlığı'nın başvurusu üzerine İBB Başkanlığı seçimine ilişkin, gerek şeffaflığın sağlanması gerekse tespit edilen hatalar olan sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları nazara alınarak geçersiz oyların yeniden sayılmasına oy çokluğu ile karar verildi.

AK Parti Bayrampaşa İlçe Başkanı Ersin Saçlı'nın itiraz başvurusu üzerine, Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulu, yaptığı değerlendirme sonucunda, İBB Başkanlığı'na ait oy kullanılan seçim torbalarının tek tek açılarak geçersiz oyların yeniden sayılmasını karara bağladı.

Şile'de de itirazlar üzerine geçersiz oyların yeniden sayılması kararı alındığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
2019 yerel seçim seçim YSK

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