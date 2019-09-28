HABER

İstanbul'un "Acil Ulaşım Yolları" otoparka dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 13:39 | Son Güncelleme

İSTANBUL'un birçok ilçesinde doğal afet ve olağanüstü acil durumlar için "1 Derecede Acil Ulaşım Yolu" bulunuyor.

İstanbul'un "Acil Ulaşım Yolları" otoparka dönüştü

Hakan KAYA-Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA)- İSTANBUL'un birçok ilçesinde doğal afet ve olağanüstü acil durumlar için "1 Derecede Acil Ulaşım Yolu" bulunuyor. 24 saat park yasağına rağmen bazı duyarsız sürücüler bu noktalara araçlarını park ederek adeta otoparka çevirmiş durumda
17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7.4'lük Marmara Depremi'nin ardından Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından İstanbul'daki birçok ilçedeki 562 cadde ve sokak '1.Derece Afet-Acil Ulaşım Yolu' ilan edilmişti. İstanbul'da iki gün önce yaşanan 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte oluşan trafik yoğunluğu bu yolların işlerliğini yeniden gündeme getirdi.
İstanbul'daki acil ulaşım yolları duyarsız sürücülerin araçlarını park ettiği alanlar haline gelmiş durumda. Beşiktaş Barbaros Bulvarı, Nüzhetiye Caddesi ve Nişantaşı Valikonağı Caddesi bu noktalardan yalnızca birkaçı. Sürücüler araçlarına park yeri bulamadıklarından şikayet ederken vatandaşlar ise acil ulaşım yollarına araçların park etmelerini doğru bulmuyor.

ARAÇLARIN OTOPARKA PARK ETMELERİ GEREKİR
Aracını acil ulaşım yoluna park eden sürücü, "Park halindeyim ama aracımın başındayım. Acil bir durum olsa aracımın başındayım yol veririm. Doğru bulmuyorum araçların otoparka park etmeleri gerekiyor. En tehlike anlarda nasıl cep telefonlarına ihtiyaç duyuyorsak ulaşıma da o derece ihtiyaç duyuyoruz. Bu nedenle yollarında açık olması gerekli" dedi.

ARAÇLARA PARK YERİ BULMALARI LAZIM
Park yeri olmadığı için aracını park etmek zorunda kaldığını söyleyen başka bir sürücü ise, "Hastam var o yüzden burada durdum. Vatandaş trafikte bilinçli seyir halinde olursa hiçbir sıkıntı çıkmaz. Ben aracımdayım acil bir durum olduğunda zaten çıkarım ama burada araçlarını park edip giden sürücüler de var. Ülkede bir park sorunu var. Bu araçlara bir park yeri bulmaları lazım İstanbul'da nereden baksanız 3-4 milyon araç trafikte bu araçlar nereye park yapacak" dedi.

BURADA HER ZAMAN TRAFİK SIKIŞIKLIĞI OLUŞUYOR
Nişantaşı'nda oturduğunu belirten Nevzat Çoşkun ise "Nişantaşı'nın kaderi bu otopark sıkıntısı yüzünden araçlar hatta iki sıra şeklinde de park ediyorlar. Dolayısıyla burada her zaman bir trafik sıkışıklığı oluşuyor. Bazıları da karşı tarafa park ettiği zaman geçilmez bir hal alıyor" dedi.

AFET VE YANGINDA ARAÇLARIN ULAŞMASI ZOR OLUR
Başka bir vatandaş ise "Burada araçların park etmesini doğru bulmuyorum. Araçların sağlı sollu park etmeleri çok sıkıntılı. Bir afette bir yangında araçların ulaşması çok zor olur" dedi.
(FOTOĞRAF)

İstanbul'un İstanbul'un İstanbul'un İstanbul'un

Antalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandıAntalya'da nefes kesen operasyon! Böyle yakalandı
Ölümden 2 dakika ile kurtulmuşlarÖlümden 2 dakika ile kurtulmuşlar
Depreme dönme dolapta yakalanırsanız...Depreme dönme dolapta yakalanırsanız...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kredi kartı faizleri düştü!

Kredi kartı faizleri düştü!

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Avcılar’da şüpheli araç alarmı! Polis ateş ederek durdurdu

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bağcılar'da tedirgin eden görüntü

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İşte dev derbinin kadroları

İşte dev derbinin kadroları

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

İstanbul’da yüzün üzerinde artçı deprem

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Türk Telekom'dan deprem açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Dini nikahlı eşi tarafından öldürülmüştü... Melike 15 metre kaçabilmiş

Melike, katilinden 15 metre kaçabilmiş

İstanbul'daki depreme neden olan fay hattıyla ilgili flaş açıklama

İstanbul'daki depreme neden olay fay hattıyla ilgili açıklama

Türkiye ve ABD'nin 7'nci ortak hava devriyesi gerçekleştirildi

Türk ve ABD helikopterleri Suriye üzerinde!

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Nagehan Alçı ile Ersan Şen tartıştı, 'acil' reklama gidildi

Son dakika! Bakan Kurum duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

Bakan duyurdu: Tespiti yapıldı, hepsi yıkılacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.