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İstanbul'un Adalar'ı "Sıfır Atık" bölgesi oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2019 11:02 | Son Güncelleme

İstanbul'un Adalar'ı "Sıfır Atık" bölgesi oldu

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye ve Adalar Belediyesi iş birliği ile "Sıfır Atık" uygulaması Adalar'da başlatıldı.

Büyükada İDO İskelesi'nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut, Türkiye'de 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesinin hızlı bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Karabulut, "Büyükada'nın 'Sıfır Atık Uygulama Adası' olarak belirlenmesini memnuniyetle karşılıyor, diğer adalarımıza ve turistik sayfiye yerlerimize emsal teşkil etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, plastik atık kirliliğinin çevre ve denizler üzerinde ciddi ölçüde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve dünyamız için denizlerimizin bugün karşı karşıya bulunduğu bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bugün burada bu iskelede gördüğümüz tablo aslında, çevre kirliliğiyle ilgili mevcut gidişatı değiştirmenin anahtarıdır. Bakın bugün bakanlık, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yerel toplum, burada yaşayan insanlar, hepimiz bir aradayız, dayanışma içindeyiz. Bu dayanışma ve kararlılık sürdüğü müddetçe gelecek için de güçlü bir umut taşımaya devam edeceğiz."

Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül ise Adalar'ın pilot bölge seçilmesinden mutlu olduklarını belirterek, "Çevre kirliliği meselesinde bugünden sonra daha fazla çalışacağız. Sıfır atık konusunun öneminin ve sorumluluğumuzun farkındayız. Pilot alan olarak çok dersimiz var ve çalışmaya hemen başlayacağız." dedi.

"Sıfır Atık" projesi kapsamında, ada sakinleri ile ziyaretçilere yönelik broşürler hazırlanması ve plastik tüketimine karşı festivaller düzenlenmesi planlanıyor. İlçede bulunan okullarda eğitimine devam eden öğrencilerin bilinçlenmesi için de çeşitli kulüpler kurulacak.

Proje kapsamında, Adalar'ın belirli noktalarına farklı atıklar için kumbaralar yerleştirilecek. Organik atıklar ve geri dönüşebilecek atıklar ayrı ayrı toplanacak. Organik atıklar kompost, gübre haline getirilip park ve bahçelerde kullanılacak. Atıkların evlerde ve iş yerlerinde ayrı toplanması için belediye tarafından sistem kurulacak. Tek kullanımlık plastik malzemenin tüketilmemesi için çaba gösterilirken vatandaşlarla iş birliği yapılarak bu malzemelerin kullanımının azaltılması amaçlanacak. Restoranlara, teknelere ve otellere plastik malzeme kullanmamaları için çağrı yapılacak.

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Anahtar Kelimeler:
Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF)

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