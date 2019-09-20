İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF) Türkiye ve Adalar Belediyesi iş birliği ile "Sıfır Atık" uygulaması Adalar'da başlatıldı.

Büyükada İDO İskelesi'nde yapılan tanıtım toplantısında konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık ve Atık İşleme Dairesi Başkanı Sadiye Bilgiç Karabulut, Türkiye'de 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan "Sıfır Atık" projesinin hızlı bir gelişim gösterdiğini ifade etti. Karabulut, "Büyükada'nın 'Sıfır Atık Uygulama Adası' olarak belirlenmesini memnuniyetle karşılıyor, diğer adalarımıza ve turistik sayfiye yerlerimize emsal teşkil etmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

WWF-Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Bayar, plastik atık kirliliğinin çevre ve denizler üzerinde ciddi ölçüde olumsuz etkileri olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Ülkemiz ve dünyamız için denizlerimizin bugün karşı karşıya bulunduğu bu tabloyu değiştirmek zorundayız. Bugün burada bu iskelede gördüğümüz tablo aslında, çevre kirliliğiyle ilgili mevcut gidişatı değiştirmenin anahtarıdır. Bakın bugün bakanlık, yerel yönetim, sivil toplum kuruluşları ve yerel toplum, burada yaşayan insanlar, hepimiz bir aradayız, dayanışma içindeyiz. Bu dayanışma ve kararlılık sürdüğü müddetçe gelecek için de güçlü bir umut taşımaya devam edeceğiz."