İSTANBUL (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ortaklığıyla gerçekleştirilen "İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı" çeşitli oturumlarla sürüyor.

Levent'teki bir otelde düzenlenen çalıştayda, İstanbul için "afet risk azaltma" konuları ele alınıyor. Katılımcılar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verip değerlendirme yaparken, şehrin afetlere hazırlığının artırılması ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri dillendiriliyor.

Afet ve acil durum yönetimi alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumları arasında sürdürülebilir bir işbirliği modelinin geliştirilmesi konularının ele alındığı çalıştayda; "Afet Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliği, Müdahale, İyileştirme ve İnsani Yardım", "Afet Risk Azaltma Çalışmalarında Ortak Akıl", "Afetlerde Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması" ile "Afet Odaklı Sağlık Hizmetleri" başlıklı oturumlar yapılıyor.

AKUT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'nın moderatörlüğünü yaptığı "Afet Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliği, Müdahale, İyileştirme ve İnsani Yardım" konulu oturumda, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, TİKA Temsilcisi Mustafa Kerem Özyavuz, PTT Lojistik Daire Başkan Yardımcısı Abdülkadir Koçyiğit, Türk Kızılayı Afet Koordinatörü İlhan Öztürk ve İHH Temsilcisi Mustafa Talha Keskin konuşma yaptı.