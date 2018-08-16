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"İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 12:28 | Son Güncelleme

AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği çalıştay, oturumlarla devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ortaklığıyla gerçekleştirilen "İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı" çeşitli oturumlarla sürüyor.

Levent'teki bir otelde düzenlenen çalıştayda, İstanbul için "afet risk azaltma" konuları ele alınıyor. Katılımcılar, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verip değerlendirme yaparken, şehrin afetlere hazırlığının artırılması ve mevcut sorunlara yönelik çözüm önerileri dillendiriliyor.

Afet ve acil durum yönetimi alanında kamu, özel sektör ve sivil toplum kurumları arasında sürdürülebilir bir işbirliği modelinin geliştirilmesi konularının ele alındığı çalıştayda; "Afet Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliği, Müdahale, İyileştirme ve İnsani Yardım", "Afet Risk Azaltma Çalışmalarında Ortak Akıl", "Afetlerde Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması" ile "Afet Odaklı Sağlık Hizmetleri" başlıklı oturumlar yapılıyor.

AKUT Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Recep Şalcı'nın moderatörlüğünü yaptığı "Afet Yönetiminde Paydaşlarla İşbirliği, Müdahale, İyileştirme ve İnsani Yardım" konulu oturumda, AFAD Müdahale Daire Başkanı Abdülkadir Tezcan, TİKA Temsilcisi Mustafa Kerem Özyavuz, PTT Lojistik Daire Başkan Yardımcısı Abdülkadir Koçyiğit, Türk Kızılayı Afet Koordinatörü İlhan Öztürk ve İHH Temsilcisi Mustafa Talha Keskin konuşma yaptı.

İstanbul Valiliği İPKB Direktörü Kazım Gökhan Elgin moderatörlüğündeki "Afet Risk Azaltma Çalışmalarında Ortak Akıl" konulu oturumda ise afet azaltma çalışmalarında ilgili mevzuatlarda paydaşların rolü, ortak çalışma, uygulama ve iletişimin güçlendirilmesi, iyi uygulama örnekleri ve çözüm önerileri aktarılıyor.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Gül Ünal'ın yönettiği "Afetlerde Doğal ve Kültürel Mirasın Korunması" konulu oturumda, İstanbul ve çevresinin doğal ve kültürel miras alanları, bunların korunmasına yönelik çalışmalar ve kültürel yapıların güçlendirilmesi sorunları ele alınırken, Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Afet ve Acil Durum Yönetimi Daire Başkanı Eray Çınar'ın moderatörlüğünü gerçekleştirdiği "Afet Odaklı Sağlık Hizmetleri" başlıklı tematik oturumda ise afet odaklı sağlık hizmetleri alanında yapılan hazırlık çalışmaları ve çözüm önerileri tartışılıyor.

AFAD ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve dün başlayan "İstanbul'un Afetlere Hazırlık Çalışmaları Çalıştayı" genel değerlendirmelerin yapılacağı geniş katılımlı toplantıyla sona erecek.

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