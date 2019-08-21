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İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2019 12:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da Anadolu yakasında yağmur başladı.  Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı.

İstanbul'un Anadolu yakasında yağmur

Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL'da Anadolu yakasında yağmur başladı. Meteoroloji, İstanbul'da yerel kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Kentin Anadolu yakasını karabulutlar sardı. Kısa süre sonra yağmur başladı. Yağmur aralıklarla devam ediyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

(FOTOĞRAF)

İstanbul'un Anadolu yakasında yağmurİstanbul'un Anadolu yakasında yağmurİstanbul'un Anadolu yakasında yağmurİstanbul'un Anadolu yakasında yağmur

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