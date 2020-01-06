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  4. İstanbul'un ardından İzmir'de simide zam talebi

İstanbul'un ardından İzmir'de simide zam talebi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:01 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi.

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İSTANBUL'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya çıkarılmasının ardından İzmir'de de simide zam yapılacağı öğrenildi. İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nca 1 lira 50 kuruştan satılan simide 25 kuruş zam yapılarak, 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu.
İstanbul'da 1 lira 75 kuruş olan 100 gram simit fiyatının 2 liraya yükseltilmesiyle İzmir'de de 1 Kasım 2018'de 1 lira 25 kuruştan 1 lira 50 kuruşa çıkarılan simit fiyatlarına zam yapılacağı öğrenildi. Artan maliyetleri gerekçe gösteren fırıncılar, zam talebini İzmir Pide, Gevrek İmalatçıları ve Benzerleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'na iletti. Oda tarafından simit fiyatlarına 25 kuruş zam öngörüldü. 1 lira 50 kuruş olan simidin 1 lira 75 kuruştan satılması talebi, Gıda Komisyonu'na sunuldu. Komisyon, bu ay içinde toplanarak, karar verecek.

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