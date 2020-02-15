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İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2020 13:24 | Son Güncelleme

İstanbul'un Kağıthane, Sarıyer ve Beşiktaş ilçelerinde 18-19 Şubat'ta bazı bölgelere 24 saat su verilemeyecek.

İstanbul'un bazı ilçelerinde su kesintisi yapılacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinden (İSKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Çeliktepe-Ayazağa, Çeliktepe-Seyrantepe-4. Levent isale hattında gerçekleştirilecek olan zorunlu bakım, onarım çalışmaları sebebiyle bazı bölgelerde, 18 Şubat Salı saat 10.00'dan 19 Şubat Çarşamba saat 10.00'a kadar su kesintisi uygulanacak.

Su verilemeyecek bölgeler şu şekilde:

"Kağıthane'de Çeliktepe, Emniyet Evleri, Sultan Selim (Sanayi), Yeşilce, Seyrantepe ve Şirintepe mahalleleri. Sarıyer'de Ayazağa, Huzur, Maslak, Pınar, Poligon, Reşitpaşa, İstinye, Emirgan, Darüşşafaka, Cumhuriyet, PTT Evleri, Tarabya, Kireçburnu, Kocataş, Büyükdere, Yenimahalle ve Maden mahallelerinin üst kotları ile Garipçe, Rumeli Feneri, Bahçeköy Merkez, Bahçeköy Kemer, Zekeriyaköy, Demirciköy, Uskumruköy, Kumköy (Kilyos), Gümüşdere ve Kısırkaya mahallelerinin tamamı. Beşiktaş'ta ise Konaklar ve Levent mahalleleri."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
İSKİ su kesintisi

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