İstanbul'un çıkışı olmayan yangın merdivenleri

Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA - YANGIN anında binada bulunanların güvenli bir şekilde tahliye edilmesi için kullanılması gereken yangın merdivenleri ya kilitli tutuluyor, ya kullanılamaz halde ya da klima motorlarının konulduğu bir alan oluyor. Yangın merdivenleri, 20 metrenin üzerinde yani ortalama 7 katlı ve üzeri binalarda ve en az 2 katlı olan iş yerlerinde zorunlu. Ancak binaların dışında bulunan yangın merdivenlerinin giriş ve çıkışları hırsızlığa karşı kilitli tutuluyor. Ayrıca bu merdivenler, hava olaylarının etkisiyle paslanmış ve çürümüş durumda.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) eski İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç ise "Açıktaki merdivenlerin yüzde 80'nin ciddi bir şekilde kullanılamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim" diyor.

"AÇIKTAKİ MERDİVENLERİN YÜZDE 80'Nİ CİDDİ BİR ŞEKİLDE KULLANILAMAZö

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) yangın merdivenlerinin doğru kullanımı konusunda açıklamalarda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski İtfaiye Daire Başkanı ve Türkiye Yangından Korunma Vakfı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Kılıç, şunları söyledi:

"Özellikle açık merdivenlerin, yapısal eksiklikleri ve kullanım hataları oluyor. Yapısal olarak baktığımızda birincisi; çok dar merdivenler oluyorlar, çelik merdivenler olduğu için zaman içerisinde korozyona uğruyor, çürüyor ve bir insanı taşıyamayacak hale geliyor. Çıkış noktası tamamen kapatılan merdivenler oluyor. Kapıları da duman sızdırmaz olmuyor. Ülkemizde en çok rastlanılan da pencereden merdivene geçilmesi. Aşağıda bir yangın olduğu zaman o merdiven kullanılamaz. Kullanım hataları değimiz ise, merdivenin kapılarının hırsızlığa karşı kilitli tutulması. İçeriden birisinin çıkmaması veya dışarıdan birisinin içeri girmemesi en başta gelen sebeplerden. Kullanımı sırasında bakımı yapılmıyor. Bazı dış merdivenlere klimaların motorları konuluyor. Bazıları birinci katta bitiyor, aşağıya kadar inmiyor. Bir çoğu da aşağıya kadar iniyor ve en altta asma kilit ile kilitleniyor. Yangın sırasında özellikle gece saatlerinde olduğu zaman kullanmak mümkün olmuyor. En önemli konulardan birisi ise; iç kısımdaki merdivenlerin özellikle de iş yerlerinde kullanılan merdivenlerin kilitli olması, dışarıdan gelen itfaiyecinin, kurtarıcının oraya ulaşamaması ve yardım edememesi. Uluslararası standartlara göre açıktaki merdivenlerin 20 metre yani 7 kat üzerinde olması gerekiyor. Yükseklik korkusu, hastaların, çocukların, yaşlıların kullanmaması söz konusu. Açıktaki merdivenlerin yüzde 80'nin ciddi bir şekilde kullanılamayacağını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.