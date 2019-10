İstanbul'un çıkışı olmayan yangın merdivenleri

YANGIN MERDİVENİ ÖLÜ YATIRIM OLARAK GÖRÜLÜYOR

Prof. Dr. Kılıç, şöyle devam etti:

"Yangın güvenliğini sadece denetimle, zorlamayla aldırmak mümkün değil. Bu eğitim olayıdır, zihniyet olayıdır. Öncelikle 'bir şey olmaz' mantığıyla hareket etmemek gerekir. Her zaman için her an yangının çıkabileceğini düşünerek eğitim verilmesi lazım. Gelişmiş ülkelerde çocuklar eğitilir. Yangınla ilgili konular merdiven de dahil ölü yatırım olarak görülür. Görevde bulunduğum sırada kiralık yangın merdivenleri gördüm. İtfaiye kontrole geleceği zaman getirilip konup, sonra başka binaya taşındığını gördüm. Bu da anlayış meselesi, zihniyet ve eğitim olayı. Hem ölü yatırım olarak görülmesi, hem 'bir şey olmaz' mantığıyla hareket edilmesi, bir taraftan da bilgisizlikten kaynaklanıyor. Aslında yangın konusunu, bu gibi tehlikelerden nasıl korunulacağı insana verilen değer arttıkça artıyor. Bunun için de küçük yaştan itibaren çocukların eğitilmesi, yangın nasıl önleneceği ve insana verilen değerin öneminin anlatılması gerekiyor" şeklinde konuştu.