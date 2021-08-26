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İstanbul'un çözülemeyen taksi sorunu

26.08.2021 23:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un taksi sorunu son dönemde vatandaşın taksi bulamaması, taksicilerin fazla para istemesi ve müşteri seçmesi gibi sebeplerle gündeme geliyor.

İstanbul'un çözülemeyen taksi sorunu

https://www.youtube.com/watch?v=Qn-VxNp4k9M

İstanbul'un taksi sorunu son dönemde vatandaşın taksi bulamaması, taksicilerin fazla para istemesi ve müşteri seçmesi gibi sebeplerle gündeme geliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bin adet yeni taksinin hizmete alınmasıyla ilgili projesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü Ağustos ayı toplantısında oy çokluğuyla 8'inci kez reddedildi.

İstanbul'un taksi sorununu halka, taksi şoförlerine, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir'e ve Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi Başkanı Kıyasettin Telli'ye sorduk.

Haber: Ege Tatlıcı

Video: Ege Tatlıcı, Efe Türkyılmaz

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