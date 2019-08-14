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İstanbul'un "Çukur"unda beynelmilel bayram buluşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 17:18 | Son Güncelleme

Dünyanın farklı yerlerinden gelerek Tarlabaşı'na yerleşen yabancılar, Çukur Mahallesi'nde Kurban Bayramı vesilesiyle bir araya geldi - Etkinliğe katılan Ganalı Tom Asare: - "İnsanlar yemeklerini paylaşıyor çünkü bu samimiyet ve arkadaşlık için çok önemli"

İSTANBUL (AA) - Farklı ülkelerden gelerek İstanbul'a yerleşen yabancılar, Tarlabaşı Dayanışma Topluluğunca Çukur Mahallesi'nde organize edilen bayramlaşma etkinliğinde bir araya geldi.

Öğle saatlerinde Çukur Mahallesi, Tirşe Sokak'ta bir araya gelen yabancılara, pilav, baklava, ayran ve kurban etinden yapılan kavurma ikram edildi. Davetliler, sokağın ortasına serilen kilimlerin etrafında oturarak yemek yedi. Etkinliğe, Afrika ve Asya ülkelerinden çok sayıda yabancı ilgi gösterdi.

Tarlabaşı Dayanışma Topluluğu Sözcüsü Kadir Bal, etkinlikle ilgili yaptığı konuşmada, "Bugünkü etkinliğimizin amacı, Kurban Bayramını önemiyle birlikte idrak etmek. Tarlabaşı'nda ve İstanbul'da mülteci kardeşlerimiz, göçmen arkadaşlarımız, sığınmacı dostlarımız, Türk olan ya da olmayan birçok insanla temas halindeyiz. İrtibat halinde olduğumuz evsiz insanlar, hasta mülteci arkadaşlarımız var. Bu bayram vesilesiyle amacımız biraz da dertleşmek. Birbirlerimizin sıkıntılarına çözümler üreterek dayanışma halinde olan bir topluluğuz. Ailesi olmayanlarla birlikte burada bir aile ortamı oluşturuyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Irk, din fark etmeksizin davetimiz tüm insanlara açık"

Kurban Bayramı etkinliği ile bu yıl 7. organizasyonu gerçekleştirdiklerini belirten Bal, "Davetlerimiz ırk, din, ideoloji fark etmeksizin tanımasak da bizden haberi olan ve buraya gelmek isteyen tüm insanlara açık. Aramızda Hristiyan, Yahudi, Müslüman ya da farklı dinlerden olan insanlar var. Bizim için önemli olan bu dayanışma ağının içinde olmaları." diye konuştu.

Bayramlaşma etkinliğine katılan Ganalı Tom Asare, Hristiyan olduğunu, 5 yıldır Tarlabaşı'nda yaşadığını söyledi. Kurban Bayramı etkinliği kapsamında düzenlenen yemek organizasyonundan memnun olduğunu anlatan Asare, "Böyle bir ortamda çok mutluyum. İnsanlar yemeklerini paylaşıyor çünkü bu samimiyet ve arkadaşlık için çok önemli. Buradaki komşularımızla bir araya geliyoruz, onları daha önceden de tanıyorduk." ifadelerini kullandı.

Gambiyalı Ebubekir Ngum da "2013 yılından itibaren İstanbul'da yaşıyorum. Çok güzel insanlar var burada, sohbet ediyoruz. Bugünkü etkinlik çok güzel. İnşallah bu tarz etkinlikler devam eder. Herkese çok teşekkür ediyoruz ve herkese iyi bayramlar diliyorum." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kurban bayramı Tarlabaşı Dayanışma Grubu

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