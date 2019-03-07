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İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi Başakşehir'de açılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.03.2019 12:29 | Son Güncelleme

Yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren ve Başakşehir Millet Bahçesi içerisinde açılacak olan "Başakşehir Millet Kıraathanesi", İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olarak bu ay okurların hizmetine sunulacak - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu: - "Bütün amacımız gençlerle ilgili mekanlar oluşturup, gençlerin faydalı ortamlarda buluşmalarını sağlamak. Eğer biz onlara sosyal ortamlar sağlarsak, gençler de sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak durur. Millet kıraathaneleri bu amaç için mükemmel mekanlar" - "Bu kıraathanenin çok amaçlı alanları var. Küçük çocukların da aileleriyle birlikte hizmet alabilecekleri, cep sinemasının ve küçük tiyatro salonunun olduğu, dış mekandaki amfi tiyatrolarıyla da gençlerin yaz programları yapabileceği çok güzel bir mekan"

İSTANBUL (AA) - AİŞE HÜMEYRA BULOVALI - Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, gençlere uygun ortamlar sunmanın önemine işaret ederek, "Bütün amacımız gençlerle ilgili mekanlar oluşturup, gençlerin faydalı ortamlarda buluşmalarını sağlamak. Eğer biz onlara sosyal ortamlar sağlarsak, gençler de sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak durur. Millet kıraathaneleri bu amaç için mükemmel mekanlar." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 24 Haziran 2018 seçimlerinden önce Hatay mitinginde açıkladığı "Millet Kıraathaneleri" projesi Türkiye'nin birçok yerinde gerçekleştirilmeye devam ediyor.

Emlak Konut GYO tarafından yaklaşık bir yıldır çalışmaları süren ve Başakşehir Millet Bahçesi içerisinde açılacak olan "Başakşehir Millet Kıraathanesi", İstanbul'un en büyük millet kıraathanesi olarak bu ay hizmete girecek.

Üç bin metrekarelik alana kurulan kıraathane içerisinde 75 bin kitabın yer aldığı okuma salonunun yanı sıra kafe, restoran, dijital kütüphane, mescit, 50 kişilik seminer salonu ve sergi salonu yer alacak.

- "Kıraathane içinde gençler için hazırlanmış fuaye ve amfi tiyatro alanı var"

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Başakşehir'de millet kıraathanelerinin hızla arttığını ve gençlerin kıraathanelere yoğun ilgi gösterdiğini söyledi.

İstanbul'un en büyük millet kıraathanesini hizmete sunacaklarını vurgulayan Kartoğlu, "İstanbul'un en genç başkanı olarak bütün amacımız gençlerle ilgili mekanlar oluşturup, gençlerin faydalı ortamlarda buluşmalarını sağlamak. Eğer biz onlara sosyal ortamlar sağlarsak, gençler de sokaktaki kötü alışkanlıklardan uzak durur. Millet kıraathaneleri bu amaç için mükemmel mekanlar." diye konuştu.

Kartoğlu, Başakşehir Millet Kıraathanesi'nin diğer kıraathanelerden farklı bir yanı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:

"Bu kıraathanenin çok amaçlı alanları var. Küçük çocukların da aileleriyle birlikte hizmet alabilecekleri, cep sinemasının ve küçük tiyatro salonunun olduğu, dış mekandaki amfi tiyatrolarıyla da gençlerin yaz programları yapabileceği çok güzel bir mekan. Yakın zamanda açacağız. Çalışmalar son bulmak üzere. Bu konuda hizmeti ve emeği olan Emlak Konut'a da çok teşekkür etmek istiyorum hem millet kıraathanesi hem de millet bahçesi adına yaptıkları yatırım ve desteklerinden dolayı."

Önünde çocuklara yönelik oyun parkı olacağını da aktaran Kartoğlu, kıraathanenin millet bahçesi içinde yer aldığına işaret ederek, "Ailesiyle gelen kişiler hem bahçeden faydalanabilecek, gezecekler, eğlenecekler hem de kıraathanede çocuklarıyla birlikte oturup, güzel vakit geçirebilecekler." dedi.

- "Millet kıraathanelerinin sayısını hızla arttırmayı planlıyoruz"

Yasin Kartoğlu, 75 bine yakın kitabın, okurlara sunulacağını söyleyerek, şunları kaydetti:

"Kitapların tamamı çipli olacak. Çipli olduğu için kolaylıkla raflarda bulunabilecek. Hem günlük okuma faaliyetleri gerçekleşecek hem de yeni nesle örnek olabilecek kişileri gençlerle kıraathanede buluşturacağız. Rol model etkinlikleri, imza günleri olacak. Kıraathanede mini bir sanat galerisi de var. Bu galeriyi de aktif olarak kullanmak istiyoruz. Restoran hizmetiyle aynı zamanda gelen kişilerin yemek ihtiyaçları da karşılanmış olacak. Yazın da amfi tiyatroda gençlik şölenleriyle ekinlikleri daha eğlenceli hale getireceğiz."

Her mahallede bir millet kıraathanesi açmak istediklerinin de altını çizen Kartoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eskiden 'kitap okumaz' imajıyla baktığımız insanlar, mekanlar oluştuğunda görüyoruz ki kitap okuyor ve ciddi manada bu mekanları talep ediyor. Bunu görmüş olduk. Bu yüzden millet kıraathanelerinin sayısını hızla arttırmayı planlıyoruz. Gençler kıraathanelerde kitap hizmeti dışında sosyalleşme adına da bir ortam bulmuş oluyor. Bu, kontrol edilebilir bir yapı olduğu için de bizim açımızdan gençlerin faydalı ortamlarda kalmasını sağlayacak önleyici bir hizmettir millet kıraathaneleri. Ayrıca millet kıraathaneleri içerisinde yetenekli arkadaşlarımızı keşfederek, onları (alanlarında) profesyonelleştireceğiz. Belki de millet kıraathanesi sadece okuma salonu olarak değil, bir sanat merkezi haline dönüşecek."

Başakşehir'de ayrıca Kayaşehir Millet Bahçesi içerisinde hazırlıkları devam eden Kayaşehir Millet Kıraathanesi'nin yapımı TOKİ tarafından devam ediyor. Hoşdere Millet Bahçesi'ndeki Hoşdere Millet Kıraathanesi ile yakın zamanda açılması planlanan Ayazma Millet Kıraathanesi ise Emlak Konut AŞ tarafından yapıldı.

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