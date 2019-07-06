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İstanbul’un en büyük su parkı Tuzla’da açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

İstanbul Anadolu yakasının önemli eğlence yerlerinden Viaport’ta, Marina Aquapark kuruldu.İstanbul Tuzla Marina’da, İstanbul’un en büyüğü olduğu belirtilen su parkı kuruldu.

İstanbul’un en büyük su parkı Tuzla’da açıldı

İstanbul Anadolu yakasının önemli eğlence yerlerinden Viaport’ta, Marina Aquapark kuruldu.

İstanbul Tuzla Marina’da, İstanbul’un en büyüğü olduğu belirtilen su parkı kuruldu. 15 bin metrekarelik bir alanda, denizin hemen yanı başında konumlanan Marina Aquapark, İstanbul turizmine de katkı sunması bekleniyor. Yapılan bilgilendirmede; su parkının içerisinde 17 adet su kaydırağı, 1 özel temalı interaktif çocuk grubu, sprey park ve dalga havuzu bulunuyor. 0-4 yaş arasındaki çocukların ücretsiz olarak giriş yapabileceği öğrenilen su parkında, hafta içi ve hafta sonu farklı fiyatlar uygulanacak.

"Göz bebeğimiz ‘Looping Rocket’ adlı kaydırağımız"
Aquaparkın yaklaşık 20 gün önce açıldığını söyleyen Viaport Genel Müdürü Ogün Turanlı, "İstanbul’un en büyük su parkını yaptık. 15 bin metre kare üzerine kuruluyuz ve en büyük özelliğimiz son sistem kaydıraklarımız var. Bu kaydıraklarımızdan göz bebeğimiz olan ‘Looping Rocket’ dediğimiz 25 metreden adrenalin seviyesi yüksek, 7,5 saniyede aşağıya ulaştığınız bir kaydırağımız. Sadece adrenalin yüklü değil, çocuklarımıza özel ayrı kaydıraklarımız da var. Burada sadece 12 yaşındaki çocukların kullanabileceği havuzumuzda var. Havuzumuza çift olmayanları kesinlikle almıyoruz. Bu bizim için aile tesisi olmasının en büyük özelliğidir. Bunun dışında güvenliğe çok fazla önem veriyoruz ve bu gibi tesislerde cankurtaranlar vardır ama bu cankurtaranlar erkektir. Bizim tesisimizde hem kadın cankurtaranlar var hem de erkek cankurtaranlarımız var ve ayrıca çocuk havuzumuzda da 18 yaşında bir cankurtaranımız var. İstanbul’un en büyük dalga havuzu bizde, dolayısıyla dalga havuzunda eğleniyorken kaydıraklarda kayabiliyorsunuz. Saat başı köpük partilerimiz mevcut ve aynı zamanda da saat başı animasyon ekibimiz var. Dansçılarımız saat başında animasyon ekibi olarak ziyaretçilerimizi eğlendiriyorlar ve başka bir özelliğimizde bunu biz özellikle koyduk sadece bayanlara özel havuzumuzda var" ifadelerini kullandı.

"Bu yaz 150 bin turisti tesisimize getireceğiz"
Aquapark’ın ekonomimize katacağı katkılardan da bahseden Turanlı, "Bu yaz 150 bin turisti tesisimize getireceğiz. Bu da 250 bin nüfuslu Tuzla için 150 bin Ortadoğulu turist getirmek ilk senede bizim için çok büyük hedef, çok büyük bir başarı olacak. Marinaya geldiğiniz zaman biz burada 3 yıldır açılmış tesisimizde eğlence destinasyonu oluşturuyoruz. Aquapark’ın bizde açılması, zincirin son halkası. Bundan önce biz ‘Tema Park’ımızı açmıştık 3 yıldır faaliyetteydi. Geçen sene dünyada 3 Türkiye’de ilk olan ‘Aslan Park’ımızı açtık. Bu sene 3.5 ay önce ‘Timsah Park’ımızı açtık, bu parklarımızı eğlence destinasyonu olarak ziyaretçilerimizin hizmetindedir" şeklinde konuştu.

İstanbul’un en büyük su parkı Tuzla’da açıldı

İstanbul’un en büyük su parkı Tuzla’da açıldı

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