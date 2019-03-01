İstanbul'un en genç ile en yaşlı muhtar adayı buluştu

Arıcı, adaylığına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, mahalle sakinlerinin yaşadığı sorunlara çözüm bulamadığını, bu sorunlara çözüm üretmek amacıyla genç bir aday olarak seçime katılmaya karar verdiğini söyledi.

İSTANBUL (AA) - ÇİĞDEM ALYANAK - İstanbul'un en genç muhtar adayı 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şafak Can Arıcı, en yaşlı muhtar adayı 88 yaşındaki Refet Üstün ile bir araya geldi.

Mahallenin büyük bir bölümünün de kendisini desteklediğini ifade eden Arıcı, "Ailem fikrimi duyunca ilk önce çok şaşırdı ama sonra gurur duydu. Amacım herkese yardım etmek ve geniş bir kitleye hitap etmek. Ülkemizde gençlerin sözü fazla geçmiyor. Ben de öncelikle görevimi en iyi şekilde yapıp, gençlere örnek olmak istiyorum." dedi.

Muhtarlığa genelde emekli işi gibi bakıldığını ve emeklilerin aday olduğunu dile getiren Arıcı, "Ben muhtarlığı basamak olarak kullanıp daha yüksek mertebelere ulaşmak istiyorum. Başarılı gençleri görüyoruz ama yeterince verim alamıyoruz çünkü çok başarılı olanlar eğitim için yurt dışına gidiyor." diye konuştu.

Rakiplerinin karşısına genç bir aday olarak çıkmaktan korkmadığını ifade eden Arıcı, "Ülkemizde 18 yaşında muhtar yok. Genç bir muhtarın sözünü geçiremeyeceği bir platform olamaz. Çünkü gençler güler yüz ve dinamizm sahibi." ifadesini kullandı.

Arıcı, seçilmesi halinde zorunlu muhtarlık işleri dışında, gençler ve kadınlara yönelik çalışmalar da yürüteceğini dile getirdi.