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İstanbul'un en önemli caddesi'nde yürümek

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2019 15:13 | Son Güncelleme

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA - İSTANBUL denilince akla ilk gelen yer hiç şüphesiz Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi.

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA - İSTANBUL denilince akla ilk gelen yer hiç şüphesiz Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi'nin güvenliği 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanmasıyla gündeme geldi. Dün de Beyoğlu Dolapdere'de vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadın para vermediği gerekçesiyle inşaat demiriyle saldırıya uğradı. Peş peşe yaşanan olaylar İstiklal Caddesi ve çevresinin güvenliğini tartışılır hale getirdi. Vatandaşlar özellikle, geç saatlerde caddede yürümekten çekindiklerini, en büyük nedenin ise, yanlarına gelen dilenci çocuklar, uçucu madde bağımlıları ve seyyar satıcılar olduğunu söyledi. İstiklal Caddesi'nde dün akşam çekilen görüntüler de çiçek satıcılarının ve para isteyen çocukların yürüyenleri rahatsız etmesi kameralara yansıdı.

"ÖNCESİNE GÖRE DAHA GÜVENLİ"
Cadde üzerinde hem sivil polislerin, hem de Güven Timlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığını söyleyen bir kişi, "Bence öncesine göre güvenli. Hem sivil polisler hem normal polisler her yerde kimlik kontrolü yapabiliyorlar. Öncesine göre daha güvenli" dedi.
Başka bir kişi ise , "Gece geç saatlerde olmasa da bazen kendimizi güvende hissetmiyoruz. Çok kalabalık öncelikle, çok fazla değişik tipte insan var" diye konuştu.

İSTİKLAL CADDESİ'NİN ALTIN KURALI
Başka bir kişi ise, "İstanbul'daki olaylar dönemsel oluyor. Şu dönemde bir sıkıntı görmüyorum. Ancak bir çok mağazanın kepenkleri devasa boyutlarda. 15-20 metre yaptıklarını gördüm. Demek ki onlar korkuyor bu tarz durumlarda. Direkt İstiklal Caddesi'nin karışmasından. Böyle bu tedirginlik İstiklal Caddesi'nde var ama 3 yıldır bir sıkıntı olmadı. Üniversiteye ilk geldiğim sene kuzenim bana şunu söylemişti: İstiklal Caddesi'nin altın kuralı ortasından yürü. Sağdan soldan yürüme demişti. Sağdan soldan yürüdüğünüzde buradaki barların çalışanları tüm gece boyunca buradalar. Direkt davet ediyorlar. Birazcık rahatsız edici bir tonla davet ettikleri için" dedi.

"ÇOCUKLAR TEHLİKE YARATIYOR, İNSANLARA SALDIRIYOR"
Kendisini güvende hissetmediğini söyleyen bir kişi de, "Burada çocuklar var ama, çocuklar daha saldırgan. Bu rahatsız ediyor" diye konuştu.

(FOTOĞRAF)

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