İstanbul'un en önemli caddesi'nde yürümek

Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA - İSTANBUL denilince akla ilk gelen yer hiç şüphesiz Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi. Yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan İstiklal Caddesi'nin güvenliği 23 yaşındaki Halit Ayar'ın bıçaklanmasıyla gündeme geldi. Dün de Beyoğlu Dolapdere'de vize başvuru merkezinin önünde bekleyen turist kadın para vermediği gerekçesiyle inşaat demiriyle saldırıya uğradı. Peş peşe yaşanan olaylar İstiklal Caddesi ve çevresinin güvenliğini tartışılır hale getirdi. Vatandaşlar özellikle, geç saatlerde caddede yürümekten çekindiklerini, en büyük nedenin ise, yanlarına gelen dilenci çocuklar, uçucu madde bağımlıları ve seyyar satıcılar olduğunu söyledi. İstiklal Caddesi'nde dün akşam çekilen görüntüler de çiçek satıcılarının ve para isteyen çocukların yürüyenleri rahatsız etmesi kameralara yansıdı.

"ÖNCESİNE GÖRE DAHA GÜVENLİ"

Cadde üzerinde hem sivil polislerin, hem de Güven Timlerinin yoğun güvenlik önlemi aldığını söyleyen bir kişi, "Bence öncesine göre güvenli. Hem sivil polisler hem normal polisler her yerde kimlik kontrolü yapabiliyorlar. Öncesine göre daha güvenli" dedi.

Başka bir kişi ise , "Gece geç saatlerde olmasa da bazen kendimizi güvende hissetmiyoruz. Çok kalabalık öncelikle, çok fazla değişik tipte insan var" diye konuştu.