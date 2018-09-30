"İstanbul'un en yaşlı berberi" görevinin başında

İSTANBUL (AA) - KAAN BOZDOĞAN - "İstanbul'un en yaşlı berberi" olarak kayıtlara geçen 89 yaşındaki Abdullah Duran, 73 yıllık mesleğini ilk günkü şevkle yapıyor. Mesleğe ilkokulu tamamlayıp 1945 yılında komşunun berber dükkanında çırak olarak başlayan mega kentin en yaşlı erkek berberi Abdullah Duran, 4 yıllık çıraklık ve kalfalık döneminin ardından 1949 yılında askere gitti. Terhis olduktan sonra 8 yıla yakın Emirgan'da, bir yıla yakın Beyoğlu'da, 10 yıl da Kadıköy'de bir iş yerinde kalfalık yapan Duran, 1970'te berber dükkanını açarak işinin patronu oldu. 48 yıldır kendi iş yerinde usturası, makası ve tarağıyla saç keserek ekmek parasını kazanan Duran, ilerlemiş yaşına rağmen mesleğine olan sevgisini diri tutuyor. Dükkanın dekorunu ilk günkü gibi koruyan, her sabah iş yerini temizleyerek güne başlayan Duran, AA muhabirinin sorularını yanıtladı. İşini severek yaptığını anlatan Duran, iş yerinin bulunduğu pasajda sabahları ilk dükkanı kendisinin açtığını söyledi. Öğleden önce 4, öğleden sonra 2 saat çalışan, öğle araları da dükkanı kapatarak bir saatlik yürüyüşe çıkan Duran, şunları anlattı:

"Eskiden daha da erken gelirdim, 08.00'de gelirdim, şimdi yaş da fark ediyor 09.00'da geliyorum. Sabah gelirim, öğle (13.00) muhakkak kapatırım. Her gün öğle arası bir saat yürüyüş yaparım. Tekrar 14.00'te açarım, akşam 16.00'da kapatırım. Eskiden 20.00-21.00'e kadar kalırdım ama şimdi yaş ilerledi, iş de yok o yüzden erken kapatıyorum. Bazen telefon ediyor, '17.00'de geleceğim.' falan diyorlar. O zaman müşteriyi bekliyorum, tıraş ettikten sonra gidiyorum. Müşteriyi kıramam." - Nam yaptı, saç yıkamayı kaldırdı Eskiden toplumda çıraklık kültürünün olduğunu, şimdiki gençlerin bu olgudan uzak yaşadığını dile getiren mesleğin duayenlerinden Duran, gençlerin mesleğe ilgisiz olduğunu söyledi. Kendisinin çırak olarak çalıştığı dönemde mesleğe girenlerin işin hakkını vermek ve başarı sağlamak için çaba gösterdiğini anlatan Duran, gençlerin artık maddi kazanç odaklı çalıştığını vurguladı. Duran, şöyle devam etti: "Benim dönemimde aileler çocuklarını çırak olarak veriyorlardı. Şimdi çırak kalmadı. Ben de yanıma çırak ve kalfa aldım ama baktım yapamıyorum, kendi başıma çalışmaya başladım. O dönemlerde iş de çoktu. İstanbul'un bütün liselerinden müşterilerim vardı. O zaman kuaför falan yoktu. İşim çok iyiydi, sabah başlıyordum akşama kadar durmuyordum. Ben iş yerini açtığımda nam da yapmıştım. Saç da yıkıyordum, fakat baktım olacak gibi değil su sıçrıyor falan, çırak da yoktu bıraktım saç yıkamayı. Ben de titizimdir, saç yıkıyorsun sonra temizlik yapıyorsun, ardından tekrar müşteri alıyorsun falan derken baş yıkamayı kaldırdım."