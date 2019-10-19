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İstanbul'un en yaşlı muhtarı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 10:18 | Son Güncelleme

 BUGÜN 19 Ekim Muhtarlar Günü..

İstanbul'un en yaşlı muhtarı 

Elif YAVUZ-Feridun AÇIKGÖZ/İSTANBUL, (DHA) - BUGÜN 19 Ekim Muhtarlar Günü.. İstanbul'un en yaşlı muhtarı 93 yaşındaki Şeref Ali Coşkuner. Büyükada Nizam Mahallesi'nin 25 yıldır muhtarlığını yapıyor. Aslen Kastamonulu olan Coşkuner, Gelibolu'daki askerliği sırasında tanıştığı bir Rum askeri sayesinde Büyükada'ya yerleşmiş.

BİR MEKTUPLA DEĞİŞEN HAYAT
Hayatının bir mektupla değiştiğini ifade eden Şeref Ali Coşkuner, Büyükada'ya geliş hikayesini anlattı. Coşkuner, "Ben 1952'de Gelibolu'da askerdim. Rum bir asker vardı, tuvaleti, lavaboyu ona temizletiyorlardı, çok efendi bir çocuktu. Kurmay paşama 'Bu çocuk çok perişan, bir ayı kaldı yollayalım gitsin' dedim. Daha sonra terhisini imzaladık yolladık. Ben de terhis oldum memleketime gittim. Bana mektup yazdı. Mektupta 'Annem, babam vasiyet ediyor, seni görmek istiyor. Buraya gel, bütün masraflarını karşılayacağız' yazıyordu. Rahmetli babam, 'Bunlar iyi insanlar demek ki seni arıyorlar, git' dedi. Ben de çıktım geldim. Adada o zaman Rumların sözü geçiyor. Merasimle karşıladılar. Daha sonra beni göndermediler. 'Ada Belediyesine şoför lazım, sen şoför olacaksın' dediler. İki ay şoförlük yaptıktan sonra muhasebeye aldılar beni. 1990 yılında kadar hesap işleri müdürlüğü yaptım. Halen de buradayım. O Rum çocuk, beni buraya getirdi. Onun ailesi de buradaydı. Burada vefat etti. Mezarlığa ziyarete giderim zaman zaman" dedi.

"MEZARA KADARA VATANDAŞA YARDIMCI OLMAYA DEVAM EDECEĞİM"
Bu yıl muhtarlığının 6'ncı döneminde olan ve yedi adaya rağmen tekrar seçilen Coşkuner, "Adalar Belediyesi Hesap İşleri Müdürüydüm. 1954 yılında girdim 1990 yılında ayrıldım. Sonra Türkiye'yi gezmeye çıktım. Ancak 4 sene gezebildim. 1994 yılında muhtarlığa başladım, halen de muhtarım. Bu sene karşımda yedi tane aday vardı. Hepsi hava aldı geldi. Ben çıkıp da bir vatandaşa 'Bana oy ver' demedim. Çünkü ben doğru çalışırım. Belediyeden tanıyan arkadaşlar gelip bana hürmet ederler. Hiç kimsenin işini geri çevirmem. Tüm vatandaşa yardımcı oluyorum. Mezara kadar da yardımcı olmaya devam edeceğim. Ancak artık yoruldum, bu son dönem olsun diyorum" diye konuştu.

"HERKES AMCA DİYORDU, ŞİMDİ DEDE OLDUM"
Bütün adalıları tanıdığını ifade eden Coşkuner, "Nizam Mahallesi'ndeki herkes amca diyordu, şimdi dede oldum" dedi.
İyi bir muhtar olmanın sırrının ne olduğu sorusuna ise "Vatandaşın emrinde olacaksın. Bir işi düşüp geldiği zaman 'Bugün git, yarın gel' demeyeceksin, işini hemen yapacaksın" diye cevap veren Coşkuner, "Ben fakire gerekli yardımı yaptırdım, işi düşenin işini hallettim, hiçbir vatandaşı geri çevirmedim. Öyle fakirler vardı ki, yapamadığım yardımları vakıflardan yaptırdım. Dedim 'bu kişi aç, açıkta geziyor' yardım yaptırdım" dedi.
(FOTOĞRAF)

İstanbul'un en yaşlı muhtarı İstanbul'un en yaşlı muhtarı İstanbul'un en yaşlı muhtarı İstanbul'un en yaşlı muhtarı

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