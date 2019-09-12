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İstanbul’un farklı ilçelerinde hırsızlık yapan suç makineleri kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 12.09.2019 20:17 | Son Güncelleme

İstanbul’un farklı ilçelerinde hırsızlık yaparak Sultanbeyli’de market hırsızlığı sırasında polislerle yaşanan kovalamacayla yakalanan suç makinelerinin, hırsızlık yaptıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir buçuk ayda Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul birçok ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti.

İstanbul’un farklı ilçelerinde hırsızlık yaparak Sultanbeyli’de market hırsızlığı sırasında polislerle yaşanan kovalamacayla yakalanan suç makinelerinin, hırsızlık yaptıkları anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, son bir buçuk ayda Sultanbeyli, Pendik, Maltepe, Esenyurt, Bağcılar, Başakşehir ve Küçükçekmece başta olmak üzere İstanbul birçok ilçesinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine harekete geçti. Ekiplerin olayların meydana geldiği yerlerde yaptığı incelemede, şüphelilerin kapalı kasa bir araçla market ve iş yerlerine gelerek et, gıda malzemesi, otomobil yedek parçası ve tekstil ürünü gibi birçok malzeme çaldıkları belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinden şahısların eşkallerini ve kullandıkları aracı tespit eden polis, şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızları yakalamak için her 04.00 ile 08.00 saatleri arasında İstanbul genelinde uygulama gerçekleştirdi. Çalışmalar sürerken ekipler, dün sabah Sultanbeyli’de bir marketin önünde eşkale uyan bir araç tespit ederek aracı takibe aldı. Polis ekipleri araçla kaçmasını engelledikleri 5 hırsızı yaya olarak yaşanan kovalamaca ile kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen K.B., T.B., O.S., A.S. ve F.A’nın benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu ve İstanbul genelinde 20 benzer olayın şüphelileri oldukları tespit edildi. Emniyetteki işlemleri süren hırsızların, bir buçuk ayda farklı ilçelerde yaptığı hırsızlık anlarına dair görüntüler ortaya çıktı.

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