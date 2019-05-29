İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'a dair hesaplaşma 566 yıldır hiç bitmedi, hiç eksilmedi. İstanbul'u kaybetmenin acısını 566 senedir içlerinden atamayanlar var. İstanbul'un semalarında ezan sesleri kesilene kadar bu hesaplaşma asla bitmeyecektir." dedi.

Erdoğan, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'ndaki konuşmasında, katılanların ramazanını tebrik etti.

Ramazanın İstanbullularla beraber millet ve tüm insanlık için hayırlara vesile olması, tutulan oruçların, eda edilen ibadetlerin kabul edilmesi temennisinde bulunan Erdoğan, cuma gecesi idrak edilecek Kadir Gecesi'ni de kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk milleti olarak tarihin en önemli dönem noktalarından biri olan İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünün idrak edildiğini anımsatarak, kentin kapılarını İslam'a açan Fatih Sultan Mehmet Han'ı selamladığını söyledi.

Daha 21 yaşındaki bir cihan hakanını yetiştiren Akşemsettin'i, Hazreti Peygamber'in "O ne güzel ordudur." diyerek övdüğü Fatih'in kahraman neferlerini selamladığını dile getiren Erdoğan, 566 yıldır İstanbul'un semalarından ezanları eksik etmeyen tüm şehit ve gazileri, rahmetle ve minnetle yad etti.