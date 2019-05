İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı

"İstanbul, medeniyetimizin başkenti haline geldi. Bir çağ kapandı, yeni bir çağ başladı. Dünya, bu yeni döneme her ne kadar Yeni Çağ dese de yeni çağın adı; adalet ve barış çağı olmuştur. Bizim için aziz hatıraların tarihi olan fetih, karanlık bir zihniyetin de asla unutamadığı bir tarihtir. O zamandan bu zamana ve bugün de ardı arkası kesilmeyen küresel tuzakların yegane sebebi, kanaatim odur ki İstanbul'un fethidir. Tam da bunun için içinde İstanbul'un adı geçen her konuya, her cümleye, her satıra Türkiye aleyhine saf tutuyorlar."

Yerlikaya, fetihten sonra, Türk milletini İstanbul'dan, sonra Anadolu'dan çıkarmak için asırlardır süren mücadelenin bugün de devam ettiğini kaydetti. Yerlikaya, şöyle konuştu:

"Birinci Cihan Harbi, Sevr ve Mondoros, bu emellerin sadece bir yansımasıdır. 15 Temmuz, bu emellerin bir yansımadır. Yeni Zelanda canisi üstünden verilen mesajlar, bu emellerin bir yansımasıdır. Bu itibarla İstanbul'un fethi, yüzyıllardır Türksüz bir Anadolu arayan, bizleri Orta Asya bozkırlarına göndermek için hırsla çalışan karanlık zihniyete karşı da en keskin cevabımızdır. Anadolu, son yurt, son vatan, son kalemiz olmuştur. Kıyamete kadar da son vatanımız olmaya devam edecektir. 29 Mayıs 1453'te görülen ve Batılıların Türk Yıldızı adını verdiği yıldızımız yeniden parlamaya, fetih ruhu yeniden dirilmeye başladı. Fetih, karaların, denizlerin fethinden önce, kalpleri açmaktan, gönülleri birleştirmekten geçiyor. Dünyanın dört bir yanına uzanan Türkiye'nin iyilik eli, fetih ruhunun yeniden dirilişine muazzam bir örnektir."

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, programın sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a üzerinde Saf Suresi'nin 13. ayetinin yazılı olduğu bir hat tablosu takdim etti.