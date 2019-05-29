İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, yeryüzünün en büyük fatihinin adalet olduğunu belirterek, "Fetih dediğimiz şey, bir ihya ve imar hareketidir. Fetih, önce gönüller almak, gönüller yapmaktır." dedi.

Vali Yerlikaya, Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen İstanbul'un Fethinin 566. Yılı Kutlamaları ve İftar Programı'nda, İstanbul'un fethinin, dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu söyledi.

Fetihle birlikte, cihan hakimiyeti yolunda büyük bir merhale katedildiğini, dünyanın bugün özlemle aradığı, birlikte yaşama idealinin "Osmanlı Barışı" adıyla Türk milleti tarafından kurulduğunu aktaran Yerlikaya, "Kardinal kavuğu yerine, Müslüman sarığını tercihin en önemli sebebi, medeniyetimizin fetih ruhudur. Şüphesiz, yeryüzünün en büyük fatihi adalettir. Fetih dediğimiz şey, bir ihya ve imar hareketidir. Fetih, önce gönüller almak, gönüller yapmaktır." diye konuştu.

72 milleti huzur ve sükunet içinde 6 asır yaşatan en önemli unsurun fetih ruhu olduğunu dile getiren Yerlikaya, şöyle devam etti: